港立法會選舉廢票率逾3% 史上最高

香港獨立媒體ReNews報導，香港立法會選舉7日結束，初步計算廢票超過4萬1千張，廢票率3.12%，比2021年立法會選舉的2.04%，上升超過1個百分點，廢票張數及比率均為立法會選舉史上最高。

約每33人就有一人投廢票

報導指出，香港選管會尚未公布本屆選舉廢票數目，但依地區直選各選區的投票總數，減掉所有候選人的得票總和，可推算出廢票數字。本屆選舉的廢票達3.12%﹐是1997年之後所有立法會直選中廢票比率最高。而在廢票數字方面，最後一屆有民主派、建制派對壘的2016立法會選舉，無效票數目是3萬3,571 張，是過去最多廢票的一屆，但當屆投票人數超過220萬，反觀本屆約130萬人投票已有超過4萬1千張廢票，約每33人就有一人投廢票。

廣告 廣告

另據香港01，香港立法會選舉10個選區當中，廢票率最高前三位分別是新界東北（3.45%）、新界西南（3.32%）、香港島東（3.31%），至於廢票率最低的是九龍東（2.79%）。

民建聯選舉最大贏家

至於本屆立法會選舉開票結果，香港電台報導，90個議席塵埃落定。民建聯成為大贏家，有20人當選，但地方選區總得票較上屆減少約36%。

經民聯有8席成為第二大黨，工聯會有7席，新民黨的議席由現屆的6席減半至3席。

54名現屆議員角逐連任，有50人成功當選，下屆議會有40名新人，佔比超過四成。

駐港國安公署批境外勢力「徒勞無功」

另外，針對立法會屆選舉結束。明報報導，駐港國家安全公署今天(8日)聲稱，選舉結果顯示，香港正加速走出泛政治化泥沼，而保安全求發展的社會共識不斷凝聚。

公署稱，一切干擾破壞立法會選舉的企圖注定徒勞無功，無論「反中亂港分子」還是外部干預勢力，都無法阻擋香港「高質量民主」發展步伐。

公署也再次批評，境外敵對勢力和「反中亂港」分子在選舉期間攻擊抹黑選舉制度和參選人，企圖「以災亂港」，「消費廣大市民悲情，抹黑詆譭特區政府抗災救援的努力」，也散布謠言將選舉與救援對立，有「以災阻選」的政治目的，「充分暴露其『逢選必鬧』、『借災生事』的醜陋嘴臉」；而特區執法機構及時澄清，依法拘捕多名涉嫌借災生事及干擾破壞選舉人員。

香港宏福苑11月26日發生世紀大火，已知造成159人死亡，香港全城哀悼，立法會選舉如期在7日舉行。(編輯：鍾錦隆)