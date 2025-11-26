港籍婦人饗食天堂用餐突倒地 送醫搶救3日仍不治

一名婦人在高雄吃自助餐突然倒地，送醫搶救3日後不治。（示意圖／Pexels）

高雄夢時代商場饗食天堂11月23日晚間發生一起緊急救護事件，一名69歲來自香港的女性旅客在與家人用餐時突然倒地，現場一度呈現無呼吸心跳狀態。高雄市消防局接獲通報後迅速派員前往處理，當時現場已有護理人員進行心肺復甦術（CPR），後續由救護人員接手，緊急將該名婦人送往醫院救治。

婦人送入加護病房觀察後，情況持續未見改善，最終於11月26日清晨4時宣告不治。據目擊者指出，婦人是在取餐過程中突然倒地昏厥，而醫護人員檢查後，並未自其口中取出任何異物，因此初步排除噎食可能，詳細死因仍有待檢警進一步釐清。

對於本起事件，饗食天堂於11月24日發布聲明表示：「現場同仁已依照標準作業流程協助急救，並以顧客的安全與健康為最優先考量。後續待相關情況釐清後，將再進一步對外說明。」

