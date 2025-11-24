港籍婦吃飯突倒地命危…民眾曝她準備回座才昏倒「疑非異物梗塞」

社會中心／高雄報導

一名香港籍婦人在吃到飽餐廳，突然倒地失去呼吸心跳。（圖／民眾提供）

一名婦人昨（23）日晚間前往高雄夢時代吃到飽餐廳用餐期間，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳；救護人員趕到時，緊急將人送往醫院搶救，目前仍在加護病房觀察。如今，患者身分曝光，是一名香港籍的張姓婦人（68歲），業者也回應表示，正在了解相關狀況。

據了解，香港籍的張婦23日晚間19時許，在饗食天堂用餐，卻突然倒地沒了生命跡象，饗食天堂員工第一時間已依程序進行急救協助，並馬上報警。警消獲報後，隨即出動2車4人到場，並馬隨即將人送醫搶救，經救治後，張婦被搶回一命，目前人在加護病房觀察。

廣告 廣告

警方原以為這是起「異物梗塞」所導致的事件，但根據目擊的顧客表示，張婦當時是前往取餐並準備回到座位時，才突然倒地、昏迷不起，因此詳細案情仍待進一步檢驗、監測與司法或衛生單位調查，才能釐清張婦確切病因。

更多三立新聞網報導

基隆男「頭部中彈貫穿」倒臥廁所身亡…搶救時急救室外站2、30名黑衣人

2女高中生吃鍋「鍋底全焦黑」被留洗淨投訴…網一面倒批2生：活該

遭割頸全裸逃超商…「案情竟大反轉」女已婚、尪探病才知被戴綠帽

范冰冰簽證早辦好了「沒法出席金馬領影后殊榮」因早有工作

