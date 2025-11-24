港籍婦「用餐突昏倒OHCA」旁人緊急CPR送院搶命…業者說法曝光

記者洪正達／高雄報導

港籍婦人在饗食天堂用餐期間失去生命跡象，在眾人的緊急處置下送醫搶救，已恢復呼吸心跳。（示意圖／記者洪正達攝影）

高雄夢時代百貨內的一間餐廳23日晚間7點多發生一起緊急案件，一名年約70多歲的港籍婦人在吃到飽餐廳用餐期間突然一陣暈眩後倒地，當場沒有呼吸心跳，消防局獲報趕來緊急將婦人送往阮綜合醫院急救，所幸已經恢復意識，婦人一度被旁人認為遭遇「異物哽塞」但已排除，目前仍在加護病房觀察中，詳情無法對外說明，對此，饗食天堂也回應了。

據了解，婦人當時正在湯品區舀湯，但不知何故突然感到一陣頭暈目眩後突然倒地，旁人一度以為是異物哽塞，所幸店內人員隨即合力CPR並通報消防局，但緊急送醫後並未發現呼吸道或口腔有異物，所幸經急救後已恢復呼吸心跳，現已在加護病房觀察中。

廣告 廣告

對此，饗食天堂則回應，現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量，待狀況釐清後，會再進一步向各界說明。

更多三立新聞網報導

議員助理超狂！PO文指「綠委是小三、黑槍介選、地下錢莊」嘴秋下場曝

「上下班注意安全」！小吃店老闆嘴秋怒罵女房客…下場完蛋了

驚悚畫面曝光！台南砂石車「剎車消失」下秒路口狂撞3車翻覆…騎士被壓

TWICE演唱會「仿冒周邊」先衝了？警清查曝光一結果…開出多張罰單

