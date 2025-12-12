港籍車手頻繁來台盜領 座右銘「不要自欺欺人」格外諷刺

地方中心／綜合報導

一名香港籍男子，10天內來台兩次，被警方發現是詐騙車手，來台期間，頻繁提領現金30次，詐騙9名受害人損失60多萬，還在筆記本上寫了座右銘，「欺人如欺天，無自欺也」，這句話原本是清朝官員，自我警惕不要自欺欺人，對照男子的詐騙行為，格外諷刺。

員警vs.曾姓男子：「這是你對不對。」員警在機場攔下香港籍男子，仔細看，包包裡面一堆錢，原來他是詐騙車手，以觀光名義10天內兩度來台，11月底入境，12/3才離開，12/8又再次入境，頻繁提領現金30次，被警方盯上。員警vs.曾姓男子：「你領了那麼多錢，你領這些錢你不知道這些錢是贓錢，怎麼可能不知道。」桃園大樹所巡佐陳嘉文：「港籍男子10日內來台兩次，擔任車手頻繁提領現金，立即通報國境事務大隊，於男子欲搭機離台前將其攔下，依法予請偵辦。」

港籍車手１０天內兩度來台，提領現金高達３０次（圖／民視新聞）離譜的是，身為詐騙車手，卻在記帳本的第一頁，手寫上「欺人如欺天，無自欺也，負民即負我，何忍負之」，這段話原文出自中國的內鄉衙門，曾姓男子把「毋」自欺也，不要自欺欺人，改成了有無的「無」自欺也，負民即負國，也改成負民即負「我」，荒唐的座右銘，對比詐騙行為，格外諷刺。桃園大樹所巡佐陳嘉文：「詐騙集團利用外籍人士，短期來台擔任車手，本分局今年已查獲20名外籍車手，警方呼籲民眾切勿輕信未經查證之訊息，以免遭詐騙。」

詐騙車手寫下「欺人如欺天，無自欺也」更改原文兩字對比詐騙行為，格外諷刺（圖／民視新聞）曾姓男子，總共騙了9名被害人，損失60多萬，類似的外籍車手越來越多，桃園警分局也提醒民眾，小心掉入詐騙陷阱。

