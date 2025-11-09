港籍遊客不熟操作 2飛行傘互撞雙雙墜落

黃色飛行傘整個人飛去撞紅色飛行傘的傘繩。（圖／翻攝自爆料公社公開版）





一名香港籍遊客8號到南投埔里虎頭山飛行場體驗飛行傘時，疑似因為操作不慎，飛到一半撞到另一名遊客的傘繩，雙雙掉入下方的樹林，驚悚一幕也被民眾剛好拍下。

民眾用手機遠眺別人跳傘，卻意外目擊驚悚一幕。目擊民眾：「啊。」

只見黃色飛行傘整個人飛去撞紅色飛行傘的傘繩，兩人兩傘纏在一起，雙雙墜落到下方樹林，8號傍晚有民眾到南投埔里虎頭山附近遊玩時，直擊這驚悚一幕，業者私下透露是香港遊客不熟操作，不小心去撞到台灣遊客，雙方自行脫困也沒有報案。

飛行傘業者：「跑跑跑跑，喔好棒喔。」

虎頭山也算是中部飛行傘聖地，過去擦撞或是飛行傘卡樹上的類似案件也有發生過，這次發生碰撞事故，恐怕也讓雙方都嚇出一身冷汗。

