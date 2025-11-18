港籍陸人在台發展組織遊說戰時不抵抗 高檢署起訴7人請求從重量刑 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

港籍陸人丁小琥受中共軍委政治部指示，來台吸收陸軍戰備訓練退役中校王文豪等人，吸收5名現退役軍官，伺機刺探、收集機密資料，並遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗，同時轉匯新台幣1112萬7600元，供作情報網負責發放在台蒐情成員工作報酬；台灣高檢署今（18）日依違反國安法、國家機密保護法等罪嫌起訴丁小琥等7人，並建請法院從重量刑。

此外，丁小琥等5人，將大陸地區提供的新台幣1112萬7600元資金，陸續轉匯至國內由業者陳俊安實質掌控之8個銀行帳戶，再分批匯入王文豪等共諜帳戶供其使用，台北地檢署也依洗錢罪嫌起訴。

檢方起訴指出，丁小琥為港籍陸人，多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，會晤其所發展、吸收之在台為中共刺探、收集我國軍事、國防及公務等機敏資料之組織成員何聖影（已歿）、張志煒（已歿）、王文豪、譚俊明等人及具接密條件之國人及現退役軍人。

陳俊安依丁小琥及張志煒之指示，分別以本人或透過所設立之公司帳戶，轉匯新台幣1112萬7600元，供他們提領支用，並由被告王文豪、張志煒負責發放在台蒐情成員工作報酬。

丁小琥等人成功吸收、招攬呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智等人，並為他們發展組織、刺探、收集、洩漏、交付公務上應秘密文書及刺探、蒐集軍事機密，丁小琥還遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗。案經台灣高等檢察署指揮法務部調查局台北市調查處、憲兵指揮部新北憲兵隊、國防部政治作戰局保防安全處偵辦。

檢方於7月24日起指揮台北市調查處、國防部憲兵指揮部陸續發動4波偵辦，搜索21處所、約談13人、查證16人，丁小琥等7名犯罪嫌疑人經台灣高等法院裁定羈押禁見迄今。

高檢署指出，丁小琥以港籍身分掩護，頻繁入境台灣地區，多次會晤其所發展、吸收之在台為中共刺探、收集我國軍事、國防及公務等機敏資料之組織成員何聖影、張志煒、被告王文豪、譚俊明等人及具接密條件之國人及現退役軍人，並吸收、招攬被告呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智等人，為其刺探、收集、洩漏、交付公務上應秘密文書及刺探、蒐集軍事機密，其所為嚴重危害我國家安全。

被告王文豪、譚俊明、呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智等人均曾為或現為軍人，領有國家俸祿，長期受到國家栽培、委以重任，理應知悉對國家忠誠是身為軍人最基本的義務，然渠等竟違背忠誠義務，違反保密規定，違背守土衛國職責，僅因個人利益薰心，而出賣國家人民，洩漏或交付公務秘密、軍事（國家）機密，嚴重危害國家安全，實在令人痛心，被告等人背叛自己的袍澤，背叛自己的國家，應受到法律最嚴厲的制裁。檢察官均請法院從重量刑，以收儆懲。

