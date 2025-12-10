港總裁老公送200萬愛馬仕！ 吳申梅自曝樂當「家事白癡」一招收服老公

吳申梅自立門戶成立新公司，並推出全新單曲〈外家〉。喜上梅梢娛樂提供

台語歌手吳申梅近日自立門戶成立新公司，並推出全新單曲〈外家〉。在MV中飾演她老公的亮哲到場力挺。更準備了一鍋麻油雞，笑喊要替發片的吳申梅補氣，引來現場一陣「催生」的話題。

吳申梅與香港總裁老公Eric結婚3年多，她坦言與老公Eric愛的結晶就是這間新公司，並透露新公司成立是她熬了13年的夢想，目前暫時沒有生孩子的規劃。她強調已在4年前凍卵18顆，將等待歌壇事業有一番成就後再解凍當媽。吳申梅笑說：「我想先衝一下事業，畢竟熬了13年，現在還有很多寶貝沒推出來。」

港總裁老公投資事業兼任造型師 送兩百萬愛馬仕「Kelly Doll」

吳申梅的老公Eric不僅是新公司的金主之一，更是「霸總系老公」的最佳代表。他直接兼任吳申梅的造型師，從香港一口氣買了五、六套宣傳服，吳申梅今日身上的「戰袍」也是老公親挑。

寵妻無上限的Eric，生日更送出價值超過新台幣200萬元的愛馬仕「Kelly Doll」當作生日禮物，媲美豪門劇本。但吳申梅感動表示：「我其實不想Eric多破費，禮物是心意，但一碗他親手煲的湯會更打動我。」

在吳申梅〈外家〉MV中飾演她老公的亮哲到場力挺。喜上梅梢娛樂提供

夫妻因包裹吵架「氣到離家出走」 老公追到機場道歉像偶像劇

雖然婚姻甜蜜，吳申梅也大方分享了兩人唯一一次最嚴重的爭吵。她透露兩人因一個網購包裹送錯而大吵。當時收件人寫著老公的名字，她拆開發現是杯子，但老公堅持沒買，認為不該亂拆送錯的東西。爭執之下，吳申梅氣到直接買機票從香港飛回台北離家出走。Eric像偶像劇男主角一樣，立刻往機場衝，當場求和道歉。

吳申梅爆料老公有潔癖且很會摺衣服，她則樂當「家事白癡」必殺技就是對老公撒嬌，要他以後都幫忙摺。兩人夫妻互動就像連續劇般停不下來，吳申梅笑說自己也沒有老公的手機定位，反虧：「他不要有我的定位就好，要拚來拚啊！」

她表示夫妻從不冷戰，共識就是要把話講開，保持溝通，加上兩人忙於各自事業，可以留給彼此一些空間，感情依然穩定。



