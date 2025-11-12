港股投資風享─南向資金連續買進支撐恒生指數溫和走揚 周線收漲1.29%
文 ‧ 韓風
在2025年11月3日至11月7日的交易周中，香港股市整體呈現先抑後揚的走勢，三大指數在周初受外部因素影響小幅承壓，但隨後在利好消息刺激下逐步回升，全周最終錄得溫和上漲。具體來看，恒生指數在11月3日開盤報25999.17點，經過全周波動後，於11月7日收盤時報26241.83點，全周累計上漲1.29%，總成交額達到1.15萬億港元。恒生科技指數在11月3日開盤5936.28點，11月7日收於5837.36點，全周跌幅為1.02%。恒生國企指數在11月3日開盤9198.85點，11月7日收盤9267.75點，全周漲幅為1.08%。
上周港股市場走勢主要受多方因素共同影響。周初市場延續前周的樂觀情緒，南向資金持續淨流入為市場提供了有力支撐，資料顯示僅在11月7日，南向資金就淨買入75.23億港元，連續13個交易日保持淨買入態勢，合計成交額達986.47億港元。此類持續的資金流入有效提振了投資者信心，尤其對中資金融股和石油石化股形成有力支撐。
恒生國企指數表現優於恒生科技指數
然而，隨著周中市場擔憂情緒升溫，科技股面臨較大拋壓，成為拖累恒生科技指數表現的主要原因。個別科技巨頭業績不及預期及行業監管政策的不確定性，導致投資者對科技板塊持謹慎態度。與此同時，石油石化股表現亮眼，中國石油化工股份全周上漲1.94%，中國海洋石油全周漲幅達3.49%，這主要受益於國際油價上漲及公司基本面改善。金融股則出現分化，國有銀行股表現穩健，而保險股則小幅回檔。
個股方面，中國中藥(00570.HK)發佈了盈利預警公告，預計截至2025年6月30日止六個月的溢利淨額將同比下降165%-175%。這一下滑主要源於其中藥配方顆粒業務受集采業務占比增加、市場競爭加劇等多重因素影響，導致收入規模及盈利能力下降。此外，由於中藥配方顆粒業務經營業績未達預期，公司就該業務資產組進一步計提了商譽減值準備，反映出行業政策變化對公司經營的深遠影響。
TCL與IMAX中國獲利年增大幅成長
TCL電子控股有限公司(01070.HK)則發佈了一份正面盈利預告，根據對公司截至2025年上半年未經審計管理帳目的初步審查，預計公司2025年上半年母公司擁有人應占調整後利潤將在港幣9.5億至10.8億元之間，較2024年同期增長約45%至65%。這一顯著增長主要得益於公司產品結構優化及海外市場擴張戰略的有效實施，顯示公司在全球消費電子市場的競爭力持續增強。
IMAX中國(01970.HK)公佈了其中期業績，報告期內公司收入達到5780.2萬美元，同比增加31.66%；淨利潤2389.3萬美元，同比大幅增加88.9%；每股基本利潤為0.07美元。公司表示，收入增長主要來自內容解決方案業務收入增加1150萬美元，技術產品及服務收入增加210萬美元，以及其他各類收入均有不同程度增長，表明影院娛樂市場正在持續復甦。
中國交通建設(01800.HK)發佈公告稱，上半年集團新簽合同額為人民幣9910.54億元，同比增長3.14%，完成年度目標的49%。這一資料反映出公司在基建市場的龍頭地位穩固，儘管增長率較為溫和，但仍顯示出公司在獲取新項目方面的持續能力。
微創醫療科學有限公司(00853.HK)上周發佈公告，宣佈上實資本旗下上海生物醫藥並購基金擬通過協定轉讓方式收購Otsuka Medical Devices Co., Ltd.持有的微創醫療135,335,204股份，成為微創醫療的戰略股東。這一股權變動預計將為公司帶來更多資源整合機會，強化在醫療設備領域的市場地位。
在房地產領域，華潤置地(01109.HK)發佈了截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告。報告期內，公司綜合營業收入為港幣1,024.5億元，同比保持穩定；權益持有人應占淨利潤為港幣112.3億元，同比增長2.1%。公司表示，在房地產市場調整期，公司堅持穩健經營策略，銷售回款率保持較高水準，財務狀況持續優化。
Q2財報獲利同比表現 阿里巴巴衰退 美團則是大幅增長
阿里巴巴－Ｗ(09988.HK)公佈了其2026財年第二季度業績報告。報告顯示，公司收入為人民幣2,587.9億元，同比增長8%；淨利潤為人民幣276.3億元，同比下降12%。公司表示，收入增長主要得益于中國零售商業收入及雲業務收入的穩步增長，而淨利潤下降則由於公司在國際電商、物流等核心業務的持續投入加大。
美團－Ｗ(03690.HK)發佈了截至2025年6月30日止三個月的第二季度業績公告。公司當期收入為人民幣756.3億元，同比增長15.6%；經調整淨利潤為人民幣65.8億元，同比大幅增長32.1%。公司核心本地商業分部繼續保持穩健增長，新業務分部效率持續改善。公司表示，增長主要得益於消費市場的持續復甦及公司運營效率的不斷提升。
香港股市上周有多家上市公司發佈了股份購回公告，包括騰訊控股(00700.HK)、阿里巴巴－Ｗ(09988.HK)、美團－Ｗ(03690.HK)、小米集團－Ｗ(01810.HK)、京東集團－ＳＷ(09618.HK)、快手－Ｗ(01024.HK)、百度集團－ＳＷ(09888.HK)、網易－Ｓ(09999.HK)、中國移動(00941.HK)、滙豐控股(00005.HK)、中國海洋石油(00883.HK)、中國石油股份(00857.HK)、中國石油化工股份(00386.HK)、舜宇光學科技(02382.HK)、中興通訊(00763.HK)以及長城汽車(02333.HK)等公司。
理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--港股投資風享─南向資金連續買進支撐恒生指數溫和走揚 周線收漲1.29% - 理財周刊
其他人也在看
唯一綠燈千金股...旺矽第三季獲利創新高卻慘跌停 分析師揭3關鍵
半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）第三季每股賺9.3元，創下新高。今（11）日股價不漲反跌，早盤一度來到2,000元，隨後賣壓出籠，慘遭打入跌停，股價鎖死在1,795元。對此，分析師指出，主要因技術面超漲，引發獲利了結且高檔買盤不濟，再加上基本面成長動能趨緩，讓投資人產生疑慮。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 2 小時前
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 23 小時前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
記憶體、伺服器概念股夯！外資加碼鎖定「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 隨著AI伺服器與高階記憶體需求持續升溫，相關題材股成為資金追逐焦點，多檔個股不僅營收創歷史新高，也吸引外資加碼買進。以下是分析師張貽程盤點本周市場聚焦個股表現： 2451創見：NANDFlash缺貨才剛開始，合約價大漲至少五成，外連續加碼買進。 3162精確：投身AI液冷散熱領域，自研多項液冷散熱零部件，營收刷歷史新高。 8110華東：記憶體封測追單潮湧現，第四季營收有望持續增，股價刷歷史新高。 8271宇瞻：AI帶動整體記憶體供應吃緊，產能縮減的趨勢不變，資金熱絡簇擁。 4967十銓：DRAM貨源嚴重不足，嚴格管控庫存調整配售，股價維持創高態勢。 關注熱門股 3665貿聯-KY：Q3季度EPS刷新高，AI伺服器產品比重持續攀升，外資偏站買方。 2421建率：CSP對高階散熱需求升温，預期第四季將持續放量，股價重現歷史高。 6223旺矽：整體ASIC市場的成長，探針卡出貨比重提升，內外資買人同步買超。 8210勤誠：客裏化機櫃成長動能強勁，機櫃種類變化性多樣，股價刷歷史新高。 8054安國：聚焦IC設計解決方案，拿下AI晶片開發專案，吸引短線資金迥流。※Newt新頭殼 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 14 小時前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
申購抽抽樂最後一天！和碩小金雞19日轉上市 1591張抽中現賺14萬報酬率飆5成
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導專注於高效能伺服器主機板與系統開發，深耕資料中心、高效能運算（HPC）、雲端與AI邊緣運算等市場的永擎電子，將從興櫃轉上...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
史上最強10月！台積電營收破3674億元 年增16%
台積電（2330）今（10）日公布10月營收為新台幣3,674億7,300萬元，較上月增加了 11.0%，較去年同期增加了 16.9%，營收金額創下史上最強十月。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績
有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...聯合新聞網 ・ 5 小時前
台股目標價新天花板 外資高喊緯穎8,000元
麥格理證券指出，緯穎受惠於亞馬遜（AWS）ASIC專案與多家超大型雲端業者新訂單挹注，2026年營運將持續高度成長，AI相關營收占比預計將由今年的60％～65％，進一步提升至2026年的70％～75％，將推測合理股價一口氣調高至8,000元，寫台股歷史新紀錄。工商時報 ・ 1 天前
【下班經濟學】漲不動！高股息ETF該棄守？高手示警：別再買0050？
0050受益人數正式超越00878，成為新的國民ETF！不少網友都問說，高股息ETF一整年都沒有漲，到底是不是該下車了？今天我們就找來存股總編謝富旭，不只分享他最新的ETF布局策略，還告訴你4檔還在低檔的深度價值股，一起來聽聽他的分析！台股高檔震盪！老手驚見2大警訊？台股今天(11/10)重新收復月線，到底是新一輪多頭再起，還是漲不動的徵兆？謝富旭表示，他目......風傳媒 ・ 1 天前
電子五哥10月營收大車拚！緯創年增9成領跑 仁寶、英業達年月雙衰
電子五哥10月營收全數開獎！緯創（3231）迎來今年AI伺服器出貨最高峰的季度，單月合併營收高達1850.62億元，較去年同期大增九成，連續6個月超車廣達（2382）。反觀，仁寶（2324）10月營收呈現年月雙衰的態勢；英業達（2356）也因出貨高峰告一段落，加上產品組合變化，影響其單月業績出現年月雙減。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前