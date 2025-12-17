港藥妝龍頭撐不住！萬寧宣布退出陸市場 明年1月關停120店

香港最大藥妝連鎖店萬寧（Mannings）宣布，將全面退出大陸市場。根據「萬寧中國」官網公告，其線下門市最後營業日為2026年1月15日，屆時將正式停止運營，涉及約120間分店。

萬寧發布線上線下停運公告。（圖／翻攝新民晚報）

綜合《新民晚報》、《大河財立方》等陸媒報導，「萬寧中國」16日發布關於線下及線上門店停止營運及會員積分處理的公告，稱此次調整屬於公司業務戰略調整，未來將透過跨境電商渠道繼續服務大陸消費者。線上平台方面，萬寧官方商城小程序將於2025年12月28日24時停止運營，而天貓旗艦店、京東旗艦店、天貓保健品專營店及拼多多旗艦店則將在12月26日停運。

公告稱後續萬寧將透過跨境官方商城小程序、跨境天貓旗艦店、跨境京東旗艦店及跨境拼多多旗艦店繼續提供服務，同時提醒消費者，相關會員權益應盡快處理。

萬寧是香港 最大藥妝連鎖店。（圖／翻攝新民晚報）

據悉，萬寧品牌起源於1972年，當時兩位香港藥劑師開設三家健與美藥店，並為店鋪取名「萬寧」。1976年，怡和集團旗下DFI零售集團（前稱牛奶國際）購入51%萬寧股份，成為「牛奶集團」一員。其後於2004年進入大陸市場，在廣州開設首家門市，線下門市逐步擴展至33個城市，覆蓋超過120間分店。

DFI零售集團2024年業績公告披露，隨著業務重心由線下門市轉向線上渠道，「萬寧中國」同店銷售額下降，導致其大部分線下門市關閉。官網資料顯示，萬寧作為香港最大型的健與美產品連鎖店之一，在港澳擁有超過320間分店。在香港市場的主要競爭對手為長和系旗下的屈臣氏，該品牌於港澳共設183間分店。

