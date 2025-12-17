港藥妝「萬寧」撤出中國 停止門市+線上運營

香港連鎖龍頭藥妝品牌萬寧。（圖／翻攝自微博）





香港連鎖龍頭藥妝品牌萬寧，進軍中國大陸深根超過20年，不過近年突然公告要全面撤出，實體門市只營業到明年1/15，線上官方商城也會在今年底前停運，顯見中國大陸近年零售消費疲軟的情況仍未有起色。

中國遊客：「香港萬寧避買清單，來香港真的必逛萬寧。」

香港最大連鎖藥妝品牌萬寧，幾乎是遊客必逛的店家之一，不少民眾都會在抖音分享萬寧必買清單。不過針對在中國大陸的市場版圖，萬寧宣布不玩了，全面撤出。

中國時事評論員：「萬寧的消失，不只是一個港資品牌退出市場，也是一種消費方式的終結。」

廣告 廣告

萬寧藥妝2004年進軍中國大陸，打著香港美妝招牌大受歡迎，2012年門市超過200家，全盛時期有240家，目前大約剩下120家。不過近來萬寧中國突然公告，線下的實體門市只營業到明年1/15，就連線上的官方商城也將在12/26到12/28停運，全面撤出中國市場。

有零售業者分析，萬寧產品開發和選品沒跟上市場變化，加上線上電商經營也拚不過本土品牌，導致經營困難。

中國零售業者：「整個業務線上被分掉了，線下被分掉了，他的店鋪選址又不太好，這種情況下，你說他關閉中國大陸的業務，是不是一個必然。」

今年6月，香港知名美妝「莎莎國際」也全數關閉最後在中國大陸的18家實體門市。莎莎和萬寧接連撤出，除了香港美妝吸引力銳減之外，也凸顯中國零售業的消費疲軟。

官方公布，今年11月社會消費品零售年增1.3%，是創下疫情期間以外的最低增速，而且已經是連6個月放緩2020年來最久減速。有專家分析，雖然在國家政策支持下，但民眾的消費信心短時間內可能難以挽回。

更多東森新聞報導

臉書成為過去式？日本UNIQLO 宣布：「停更臉書」

直播電商就醬播：從零到1500億 流量新密碼奪百大MVP

普悠瑪12/23投入南迴運營 高雄至台東只要2小時

