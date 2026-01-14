港覺濠臺IG圖文徵選獲獎作品揭曉 首獎《我在通宵的一個通宵》

入圍及得獎者合影。(臺港經濟文化策進會提供)

記者黃秋儒／台北報導

財團法人臺港經濟文化策進會與大陸委員會昨(13)日於西門紅樓，舉辦2025第五屆｢港覺濠臺IG圖文徵選活動｣頒獎典禮及歷屆作品展。本屆吸引近460件作品參賽，創下歷年新高，最終由來自澳門的林明朗以《我在通宵的一個通宵》獲得首獎及獎金五萬元。

策進會指出，「港覺濠臺IG圖文徵選活動」舉辦五年以來，每屆投稿均相當踴躍，獲得許多港澳人士的關注及支持。今年以「鏡頭下的臺灣時光」為題，希望讓港澳朋友以影像與文字，記錄對台灣的觀察、感受與文化交流經驗，分享給社會大眾。

陸委會主委邱垂正出席頒獎典禮並頒發首獎。他表示，近年來台的港澳朋友在學術、藝術、文化、科技及社會服務等各領域持續為台灣社會貢獻心力，他們的多元參與與努力不僅豐富了台灣社會的面貌，也為這片土地帶來了新的能量與視野，這些作品就是真正走入社區、融入社會、參與在地生活的鮮明紀錄。邱垂正也強調，政府歡迎港澳朋友來台發展，陸委會和策進會將不斷精進政策與服務作為，協助在台港澳朋友安心生活，發揮所長。

與會貴賓參觀歷屆得獎作品展覽。(臺港經濟文化策進會提供)

本次IG圖文徵選活動經評審團專業嚴謹評比，最終由50件入圍作品中，選出25件獲獎佳作。首獎《我在通宵的一個通宵》，透過鏡頭記錄台灣漁村夜間採收蛤蠣的勞動時光，展現台灣在地產業與生活面貌。影像不僅呈現漁村日常真實影像，更傳達創作者在異地生活中，透過勞動與人際互動建立連結的細膩觀察，讓本次活動主題「鏡頭下的臺灣時光」，活化成為富有人情溫度的生活紀錄。

策進會董事長賴秀如表示，本次活動參賽作品讓大家瞭解港澳朋友如何看待台灣這個第二故鄉，也看見這片土地值得珍惜的美好。策進會與陸委會將持續推動台灣與港澳之間的交流互動，並提供更優質的服務。

出席頒獎典禮者還包括陸委會副主委兼策進會董事李麗珍、策進會董事兼文合會召集人丁曉菁、陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水、評審趙政岷、黃國才，以及文合會委員王孟超、胡嘉及劉嘉偉等人。

「港覺濠臺IG圖文徵選活動」歷屆得獎作品，將自即日起在西門紅樓一樓中央展區展出至1月20日止，歡迎各界前往參觀。