港計程車司機「車內自己嗨」 19秒影片瘋傳網崩潰：看到想吐

香港網路近日流傳一段影片，一名計程車司機被拍到在車內做出不當的舉動，畫面曝光後迅速在社群平台發酵，引來大量討論與撻伐。

該影片由網友於12月23日上傳至Threads，全長約19秒。拍攝時間為夜晚，畫面中可見一輛停靠在路邊的綠色計程車，司機坐在駕駛座上，不時向車外張望，一手放在車窗邊，另一手則伸入褲內下體位置，反覆動作，行為引人側目。

影片中還可聽到女性聲音表示抗拒，司機當下短暫停頓並查看周遭情況，隨後又繼續動作，畫面隨即結束。上傳者在貼文中直言「瘋狂的人？」表達震驚與不滿。

影片曝光後，網友反應兩極。部分人以戲謔方式留言調侃，如「是不是握錯排檔」、「只是姿勢不對被誤會」等；但更多人對司機行為感到反感，批評其身為公共運輸從業人員卻做出令人作嘔的舉動，「看到想吐」、「明明是公共服務車輛」、「所以我一向不搭計程車，他們真的把車子當自己家一樣」，有人甚至直言「以後更不敢搭計程車」。

也有網友追問影片後續情況，原上傳者回應稱，疑似看到司機將不明液體排向路邊草叢，再度引發議論，甚至有人反問是否真的看完整段畫面。

法律界人士指出，根據香港《刑事罪行條例》第148條，任何人在公眾地方或可被公眾看見的情況下，作出猥褻暴露身體的行為，均可能構成犯罪。一經定罪，最高可被判處2000元罰款及監禁6個月。

