港評：不想破壞氣氛 北京低調回應台灣保證實施法案

（中央社記者張謙香港4日電）香港星島日報今天專文分析，美國總統川普近日簽署了「台灣保證實施法案」，北京方面卻未強烈回應，原因之一應是不想破壞中美目前來之不易的良好氣氛。

美國國會通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）後，川普日前正式簽署成法。

星島日報刊文指出，法案要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。

文章表示，北京雖然敦促華盛頓停止美台官方往來，但反應並不強烈，沒有提出交涉。

這篇文章指出，中國外交部發言人林劍昨天回應事件時只是重申堅決反對美台展開任何形式官方往來的立場，呼籲美方慎之又慎處理台灣問題，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

相對的，在川普第一個任期時，美方通過了「台灣旅行法」，鼓勵美台高層互訪，當時中方強烈不滿、堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

文章認為，這次北京方面沒有強烈反應、沒有提出嚴正交涉，可能是「台灣保證實施法案」只是要求國務院從「一次性」檢視改為「定期性檢查」美台交往，沒有實質措施。

此外，文章說，相信北京方面不想破壞中美目前來之不易的良好氣氛，同時也理解參眾兩院已經通過法案，川普不得不簽署，而且該法案條文仍然比較虛，如何執行仍有很大的空間。（編輯：周慧盈）1141204