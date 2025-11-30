即時中心／林韋慈報導

香港大火進入第4天，昨（29）日警方拘捕一名成立自救會、提出四大訴求的民眾。香港警方也在昨（29）日晚間發出聲明，表示在消防處完成滅火與救援後，警務處立即接手現場，調派超過600名「災難遇害者辨認組」（DVIU）人員投入作業，全力進行災場搜索、遺體辨認與登記，以期盡快確認遇難者身份，減少家屬的煎熬。

香港警方表示，相關人員也同步展開案件搜證、交通指揮、媒體聯繫與行動協調等工作，務求受影響的居民能儘快回家善後。在搜索首兩棟大樓的過程中，隊伍成功救出三隻貓與一隻烏龜，並立即交由愛護動物協會（SPCA）照料。警方強調，每一刻都是與時間賽跑，絕不會鬆懈。

快新聞／港警動員600名人力救援 單親媽媽淚訴「買樓、維修費花光畢生積蓄」

「災難遇害者辨認組」（DVIU）。（圖／香港警方提供）

日前《星島頭條》訪問一名受災住戶，她哽咽表示：「我花了所有畢生積蓄才買下這間房，好不容易繳清費用後，又花了18萬港幣維修費。我真的已經沒錢了，現在房子也燒掉了，我該怎麼辦？」她透露，自己住在宏福苑宏健閣，是一名單親媽媽。如今只能寄望政府盡快安排重建，讓無家可歸的居民渡過難關。

香港警方強調，所有救援及後續程序都將以最快速度推進，「每一刻都在與時間競賽，我們絕不鬆懈。」目前已確認共有128人罹難、83人受傷，仍有上百名民眾失聯。值得關注的是，寵物救援成為此次災情的另一大焦點。根據愛護動物協會（SPCA）指出，經由多個義工團體整合的資料統計，此次受影響的寵物總數達339隻。截至昨（29）日晚上10時，愛協已協助處理136隻成功獲救的動物，另有45隻確認不幸死亡。

