港警及辨識組進入火場搜索 尚未發現遺骸

穿著白色防護服的港警，11月29日進入宏福苑火場搜索。路透社



香港大埔高樓住宅「宏福苑」大火造成128人喪生，約150人下落不明，火勢於28日上午撲滅。警方辨識人員29日進入火場搜索及勘察，港警同日下午表示，警方進入兩棟大廈搜索，尚未發現任何遺骸。

綜合港媒報導，約600名身穿白色保護衣的警務處下轄「災難遇害者辨認組」（DVIU）人員，29日中午時分進入火場宏仁閣及宏道閣2棟大樓進行蒐證。若尋獲遺體，將記錄發現地點，並嘗試透過遺體特徵及DNA比對確認身分。

港警表示，目前仍有44具遺體無人認領，另有150人仍失聯，其中100人資料不完整，大多是因為求助者多年未與對方聯絡，或不知本名。

廣告 廣告

警方估計，完成火場搜查約需3至4週，因較早起火的宏昌閣及宏泰閣仍未展開工作，因此在估計時程上會較保守。

至於港府被指控趕走義工隊，民政及青年事務局局長麥美娟表示，有責任提供空間予受影響居民，居民受到極大衝擊，民政署有責任保護他們的安全與隱私，以及維持秩序安全與衛生。

麥美娟說，感謝社會出一份力，亦會想送物資，但目前最需要是安置災民，讓他們得到好的休息，安排他們到臨時住宿。網上流傳中心職員、港府關愛隊對災民不禮貌，她強警方沒有報案紀錄。

依據2020年港版國安法成的「駐港國安公署」對此表示，支持香港特區依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑。

更多太報報導

東南亞洪水災情慘重 印尼、泰國和斯里蘭卡逾500死

中國取消飛日航班12月飆破900班 佔總量16%、關西機場首當其衝

香港大火「人禍」成分高 港人發起連署要求政府徹查究責