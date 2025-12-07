港警首引國安條例第88條 逮捕王岸然評宏福苑大火
美聯社報導，港警國安處6日逮捕了一名男子，這是首起因批評當局應對至少造成159人死亡的宏福苑大火而公開確認的逮捕案件。
警方表示，該男子被控在社群媒體上發佈「煽動性訊息」。
警方國安處總警司李桂華(Steve Li)向記者表示：「這主要包括涉及煽動意圖資料，激起他人對香港政府和中央政府的仇恨。」
李桂華說：「如他形容中央及特區政府，才是以災亂港的始作俑者，這完全沒可能。」」
香港媒體報導，被捕的是為原名黃覺岸的前民陣副召集人、時事評論員王岸然，曾在「蘋果日報」任職多年。另外美聯社指出，港媒稍早還報導了其他逮捕案件，但當局尚未證實。
11月26日發生的宏福苑大火，已經引發關於政府問責制的辯論。
當局已經警告，勿利用這場火災試圖顛覆香港特區政府或北京中央政府。
警方稱該男子還涉及非法披露國家安全調查相關訊息，目的可能是為了妨礙調查。香港媒體則報導，這是港警首次引用「維護國家安全條例」第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」進行拘捕，若經定罪可判監禁7年。
根據警方表示，王岸然12月2日被請去警局會面，協助進行國安調查。李桂華說，儘管警方已經提醒勿公開揭露相關訊息，「但隔天我們發現，他公然在社群媒體上披露部分細節。」
李桂華表示，警方相信71歲的王岸然企圖向其他可能同案件有關人士作出「通風報信」效果。 (編輯:柳向華)
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 295
清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師斥「幽靈抗辯」喊：拾荒婦到底存不存在？
北部一名黃姓清潔隊員，先前因將價值32元的回收舊電鍋，送給一名拾荒婦人，遭檢舉之後，被檢方依貪污罪嫌起訴，引發民眾熱議。本月2日，士林地院一審宣判出爐，考量黃姓清潔隊員沒有不法所得、動機出於助人，且涉案金額極低，並第一時間出面自首，因此法院判處3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，網路知名「巴毛律師」則表示，一開始也覺得很誇張，但直到判決出爐後，整個案情明朗起來，覺得「緩刑已經很寬容了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 111
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 23 小時前 ・ 56
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 1 天前 ・ 3
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 3 小時前 ・ 10
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴瑞隆兒子被控多次與同學衝突 高市教育局重申「霸凌零容忍」立場
[Newtalk新聞] 民進黨立委暨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒子被控多次在校攻擊同學，共涉及3案，高雄市教育局表示，學校掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，並重申「霸凌零容忍」立場，並將依調查結果，啟動學生輔導處預機制。 教育局表示，該事件發生於10月16日，賴瑞隆兒子與一名女同學在午餐後下課時間，於跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後他仍在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘，當時學校並未知悉。上述情況後續學校知悉後，調閱監視器了解後立即通報，並邀集雙方家長到校會談，被行為人家長再於11月提出霸凌調查。 此外，女童曾反映被罵「神經病」，其母也指出哥哥之前同樣遭罵，2案均被列入調查。不料12月2日又發生新衝突，賴瑞隆兒子在上體育課時故意踢了另一名男同學，造成對方臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動通報，但尚未提出霸凌調查。 教育局表示，本案學校於掌握知悉後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及生對生霸凌。同時將依據「校園霸凌防制準則」進行後續處置，另12月初案件當時已完成通報，後續將依家新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 6 小時前 ・ 7
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下班未回家！高雄聯結車司機暴斃駕駛座 遠端監控揭悲劇
高雄市前鎮區昨（6日）發生聯結車男司機暴斃車內的悲劇，而全案會曝光，是因為死者的家人遲遲未見他回家，公司接獲電話後調遠端車內監視器畫面後才發現這心痛一幕。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
被開違停暴怒持斧頭砍傷警 嫌犯情緒失控「犯案動機曝光」
警方指出，事發時間約在晚間8時30分，崇善路沿線商家林立，是常見的違規停車檢舉熱點。警方接獲110通報後，黃姓女警與同仁趕赴現場取締違停車輛。未料，陳姓男子接過罰單後未發一語，卻突然轉身從車內取出野營斧，對女警猛力揮砍，現場情況相當驚險。根據現場目擊店家描述，...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 2
本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元
依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
快訊／台東成功嚴重自撞！自小客車頭全爛2人受困 送醫搶救仍不治
台東縣成功鎮7日早上7點多發生一起嚴重車禍，一輛銀色自小客當時行經麒麟路段時，不知何故發生嚴重自撞，車上2人當場受困車內，消防局獲報後出動大批人車到場救援，並以破壞器材將車體破壞後，協助傷者脫困，2人救出時已失去生命跡象，緊急送院搶救後仍傷重不治，詳細車禍原因待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
19歲男涉詐失聯遭中國遣返 「鹹粥嬤」終盼回愛孫？｜#鏡新聞
彰化伸港鄉一名73歲阿嬤，靠著賣鹹粥把唯一的孫子拉拔長大，但孫子前年三月出門後就下落不明，後來被證實他在中國從事跨境詐騙被逮，前天(3日)共有10名嫌犯透過小三通遣返金門，據傳阿嬤的孫子，黃姓男子也在名單內，但目前沒有獲得彰化檢方證實。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1