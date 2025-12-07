港警首引國安條例第88條 逮捕王岸然評宏福苑大火

美聯社報導，港警國安處6日逮捕了一名男子，這是首起因批評當局應對至少造成159人死亡的宏福苑大火而公開確認的逮捕案件。

警方表示，該男子被控在社群媒體上發佈「煽動性訊息」。

警方國安處總警司李桂華(Steve Li)向記者表示：「這主要包括涉及煽動意圖資料，激起他人對香港政府和中央政府的仇恨。」

李桂華說：「如他形容中央及特區政府，才是以災亂港的始作俑者，這完全沒可能。」」

香港媒體報導，被捕的是為原名黃覺岸的前民陣副召集人、時事評論員王岸然，曾在「蘋果日報」任職多年。另外美聯社指出，港媒稍早還報導了其他逮捕案件，但當局尚未證實。

11月26日發生的宏福苑大火，已經引發關於政府問責制的辯論。

當局已經警告，勿利用這場火災試圖顛覆香港特區政府或北京中央政府。

警方稱該男子還涉及非法披露國家安全調查相關訊息，目的可能是為了妨礙調查。香港媒體則報導，這是港警首次引用「維護國家安全條例」第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」進行拘捕，若經定罪可判監禁7年。

根據警方表示，王岸然12月2日被請去警局會面，協助進行國安調查。李桂華說，儘管警方已經提醒勿公開揭露相關訊息，「但隔天我們發現，他公然在社群媒體上披露部分細節。」

李桂華表示，警方相信71歲的王岸然企圖向其他可能同案件有關人士作出「通風報信」效果。 (編輯:柳向華)