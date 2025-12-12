港貿發局：2026年香港出口金額可增8%至9%

（中央社記者張謙香港12日電）香港貿易發展局表示，中國與美國達成貿易協議之後，美國關稅已不再是本地出口商明年關注的重大問題。此外，該局估計明年本地出口金額可增加8%至9%。

貿發局在最新發表的出口展望報告中預計，明年香港出口可望出現8%至9%的增長，延續2025年優於預期的表現。

貿發局研究總監范婉兒同時表示，2026年全球出口前景可望變得較為明朗。

報告指出，2026年的增長動力主要來自人工智慧（AI）相關電子產品的強勁需求；目前電子產品占香港出口總值逾7成。

廣告 廣告

去年前10個月，本地出口比前年同期增長13.8%，超出貿發局先前預測的7%至9%。出口飆升的原因，除了美國關稅措施衍生的提前出貨效應外，另一主因是AI相關電子裝置的強勁需求。

報告也顯示，本地出口商來年仍看重中國大陸和東盟（東協）的業務增長潛力。（編輯：周慧盈）1141212