港返台「跑道急煞、延誤4小時」 星宇：系統訊號異常
星宇航空香港飛往台北的航班於8日晚間發生系統訊號異常事件，導致旅客被困在機艙內長達4小時。原定於晚間8點起飛的JX236航班在跑道上急煞後，因需要緊急檢修而延誤。多名乘客反映機艙內空調開啟不足，導致空氣稀薄，許多人出現咳嗽、燥熱甚至呼吸困難等不適症狀。事件引發旅客不滿，部分旅客表示不想再搭乘星宇航空。
這起事件發生在8日晚間7點15分，有機上旅客在社群上面發文，表示依規定時間登機，但飛機在8點於跑道上突然急煞，嚇得機上有人尖叫。飛機在跑道上停留許久，直到8點30分才被拖回停機坪。此時，航空公司開始發放餐點並告知需要加油，然而更令旅客不適的是機艙內空調時開時關，導致許多乘客咳嗽、感到燥熱。到了晚上11點15分，旅客已在機內等待超過4小時，部分人甚至出現呼吸困難的情況。
有旅客在社群媒體上發文抱怨這次經歷，表示不想再搭乘星宇航空。同時，也有人在機場登機門拍攝到多輛消防車一台接著一台往同一方向趕去的畫面，並分享了飛機被消防車圍住的照片，引發外界關注事件原因。
對此情況，旅遊達人傑西大叔解釋，有時候飛機感應器會比較敏感，可能會出現誤報狀態。他表示，一旦系統訊息跳出，製造商都有標準的排查流程，而飛機上有許多電腦和感應器，很多數值要在引擎啟動後才會顯示。他強調，雖然檢查可能會延誤航班，但飛安必須放在第一位。
值得注意的是，也有旅客表示，儘管在機內等待過程令人不安，但乘客們都很有耐心，沒有人受傷，並讚揚大家素質很好，也感謝空服人員的辛勞。星宇航空則回應表示，確實是因為起飛前系統訊號異常而進行檢修，但因檢修時間超出預期，才安排旅客入住飯店休息，並在9日安排航班讓旅客返台，對造成的不便深感歉意。
星宇航空自香港飛往台北的JX236航班，原訂於當地時間8日晚間19時45分起飛，卻在準備滑行前因系統訊號異常被迫停機檢修，導致全機旅客滯留機上，最後延誤至今（9）日才返台，星宇航空表示，因檢修時間超出預期，已安排旅客入住飯店休息，並對造成行程不便深感歉意。 星宇航空說明，JX236航班在起飛前出現系統訊號異常，機組人員依標準作業程序立即停機並通知地勤與機務團隊進行詳細檢查，檢修期間機上旅客被安排享用餐點服務，然而，由於異常排除時間延宕，為避免乘客在機上久候，公司決定讓旅客下機，並統一安排飯店住宿及隔日航班返台。 儘管航空公司已做出安置措施，部分旅客仍在社群平台上反映，批評資訊通知不夠即時、處理流程混亂，但也有人表示理解航空公司「寧願延誤也要安全」，相關討論迅速在網路發酵。 星宇航空強調，飛航安全始終是最高原則，對此次造成旅客不便表達歉意，並承諾將檢討通報流程與現場應變機制，避免類似事件重演。
