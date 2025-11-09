港返台「跑道急煞、延誤4小時」 星宇：系統訊號異常

星宇航空香港飛往台北的航班於8日晚間發生系統訊號異常事件，導致旅客被困在機艙內長達4小時。原定於晚間8點起飛的JX236航班在跑道上急煞後，因需要緊急檢修而延誤。多名乘客反映機艙內空調開啟不足，導致空氣稀薄，許多人出現咳嗽、燥熱甚至呼吸困難等不適症狀。事件引發旅客不滿，部分旅客表示不想再搭乘星宇航空。

有旅客8號在香港機場等待搭機的時候，突然看到疑似有大量消防車出現。（圖／跟著湯姆仕吃喝玩樂提供）

這起事件發生在8日晚間7點15分，有機上旅客在社群上面發文，表示依規定時間登機，但飛機在8點於跑道上突然急煞，嚇得機上有人尖叫。飛機在跑道上停留許久，直到8點30分才被拖回停機坪。此時，航空公司開始發放餐點並告知需要加油，然而更令旅客不適的是機艙內空調時開時關，導致許多乘客咳嗽、感到燥熱。到了晚上11點15分，旅客已在機內等待超過4小時，部分人甚至出現呼吸困難的情況。

廣告 廣告

台灣旅客發現星宇航空待在跑道上很久，機上旅客則在社群上發文，已經困在機艙內４個小時。（圖／翻攝flightrader24）

有旅客在社群媒體上發文抱怨這次經歷，表示不想再搭乘星宇航空。同時，也有人在機場登機門拍攝到多輛消防車一台接著一台往同一方向趕去的畫面，並分享了飛機被消防車圍住的照片，引發外界關注事件原因。

對此情況，旅遊達人傑西大叔解釋，有時候飛機感應器會比較敏感，可能會出現誤報狀態。他表示，一旦系統訊息跳出，製造商都有標準的排查流程，而飛機上有許多電腦和感應器，很多數值要在引擎啟動後才會顯示。他強調，雖然檢查可能會延誤航班，但飛安必須放在第一位。

旅遊達人傑西大叔提醒，部分數據需要啟動引擎後才知道有沒有異常，雖然檢修可能會影響到航班時間，但仍需要把飛安擺在第一考量。（圖／TVBS）

值得注意的是，也有旅客表示，儘管在機內等待過程令人不安，但乘客們都很有耐心，沒有人受傷，並讚揚大家素質很好，也感謝空服人員的辛勞。星宇航空則回應表示，確實是因為起飛前系統訊號異常而進行檢修，但因檢修時間超出預期，才安排旅客入住飯店休息，並在9日安排航班讓旅客返台，對造成的不便深感歉意。

更多 TVBS 報導

星宇飛機異常「緊急終止起飛」多輛消防車包圍 旅客滯留香港

華航攜手國際油商 洛杉磯飛台北航班添加永續燃油

紐約地鐵又淹成小瀑布！ 暴風雨侵襲 七千航班受阻

美政府關門卻被迫上班 上萬航管員收到「零元薪資單」

