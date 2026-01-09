港都傳奇金門大橋墜海身亡！高雄宮廟前主委遺體尋獲

一名60歲蔡姓男子6日上午10時從中國廈門搭船入境金門，在水頭碼頭一帶徘徊數小時後，於下午4時49分搭乘計程車離開。

根據警方調查，車輛行經金門大橋中段時，蔡男突然要求停車下車，計程車司機察覺異狀立即停車並試圖勸阻，但蔡男仍執意翻越護欄墜入海中，司機當場嚇傻隨即報警求助。

事發後，金門縣消防局、海巡署立即動員巡防艇、CP艇及無人機展開大規模搜救行動。然而受到低溫與海象不佳影響，搜救工作進展困難。

直到今日上午11時許，搜救人員終於在金城鎮水頭塔山電廠、鎮宗海灘附近岸邊發現一具男性大體。遺體身上多處刺青與蔡男特徵吻合，下午近5時經家屬到場確認身分無誤，現場氣氛哀戚，搜救行動宣告結束。

據了解，蔡男為高雄市苓雅區知名地方人士，過去曾擔任當地宮廟主委，長期熱心公益、協助弱勢，被地方人士形容為「港都傳奇」。

他曾活躍於地方事務，甚至出現在選舉造勢場合，獲高雄市長陳其邁公開稱讚為「受人敬重的長輩」。不過2018年市長選舉後，蔡男行事轉趨低調，近年前往中國大陸發展。

此次蔡男從廈門返台行程卻在金門發生憾事，引發各界關注與諸多揣測。目前警方已報請金門地檢署相驗，將進一步調查釐清確切死因與事發經過。全案詳細落海原因仍待檢警深入調查。

