港都周末TWICE、伍佰、孫淑媚齊開唱 高雄捷運突破35萬人次順利疏運完成
高雄周末迎來多場巨星級演唱會，除世運主場館TWICE世界巡迴演唱會，伍佰、孫淑媚則在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心海音館開唱，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場更有多位金曲歌手開唱，吸引大量歌迷參與，高市府表示，廿二日捷運運量達三十五萬人次，世運主場館場內外即時人數達六.八萬人，高市府交通局、捷運公司全力投入疏運作業，民眾進、離場秩序良好，感謝民眾配合交通疏運使用公共運輸。(見圖)
高雄捷運公司今(廿三)日說明，經統計，廿二日捷運全線運量突破三十五萬人次，因四大演唱會場地均位於大眾運輸場站周邊，捷運公司全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，進散場時間均派遣加班車提高疏運量能，捷運世運站、巨蛋站、衛武營站及輕軌真愛碼頭站散場狀況均順暢。
交通局統計，世運主場館TWICE演唱會這次採用四面台設計，聽眾人數為世運站最大售票數配置（五萬五千人)，因此除安排散場接駁車往返高鐵左營站/臺鐵新左營車站接駁車分流人潮、全日累積疏運突破一萬人次，主辦單位並安排返鄉專車協助疏運外縣市聽眾、服務歌迷加速散場效率。
交通局補充，這次演唱會是TWICE成軍十年來首次蒞臨高雄，十九歲以下族群超過30%，預期臨停接送車輛多，警察局已在世運主場館周邊軍校路、海功路派遣優勢警力驅離違停接送車輛，交通局再次強調，軍校路、海功路等周邊路段禁止臨停接送，將加強取締，今日演唱會建議「搭捷運、不開車、少騎車」，如有接送需求，可多加利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送，便利又快速。
另為服務外地觀眾，台灣高鐵將於今日加開晚間十時二十分北上1698車次、十時三十五分北上1296車次及十時四十五分北上1280車次列車，而台鐵也會加開北上列車，詳細列車及購票資訊，請至台鐵網頁(https://www.railway.gov.tw/)及台灣高鐵網頁(https://www.thsrc.com.tw/)查詢。
交通局感謝歌迷不分年齡層配合疏運規劃、採取的作法，也感謝場域周邊居民、機關配合各項交通管制措施；今日尚有世運主場館TWICE演唱會、高雄巨蛋伍佰演唱會，交通局也邀請歌迷朋友多使用便捷的公共運輸，遊覽高雄城市景點。
