港都小店傳承正統味 正宗上海醬鴨隱身高雄巷弄飄香

圖說: 徐家母女在台重現海派飲食風華。(圖片來源:韓文明拍攝) 高雄市前鎮區窄窄的瑞和街上，一家小店默默傳承百年老上海傳奇美食，連出身上海的廣播界名人港都電台副董孫國祥也被征服，頻頻上門回味兒時家鄉的記憶。店主人徐莉生長於上海弄堂，長大後嫁作台灣媳婦，成為全台第一位取得台灣定居證的上海新住民，更以祖傳的海派醬滷，融合台灣在地食材，在新家園重現海派飲食風華。 徐莉在台灣展開新生活，每逢過年過節，母親只要來台團聚，就會下廚做冰糖醬鴨餽贈親友，獲得極大迴響，促使徐莉興起創業念頭，與同樣嫁來台灣的三妹徐敏，跟著媽媽從頭學起，20多年前在高雄開設「徐記醬鴨」餐廳，重現外祖父家傳絕學，2015年重新打造品牌「丫哩哩」，透過網購分享更多美食愛好者。

圖說：招牌上海醬鴨贏得美食評比多項大獎。(圖片來源:韓文明拍攝) 今年主打無骨冰糖醬鴨肉，製作時鍋中不加一滴水，用祖上最傳統的冰糖，再加上醬油、蔥、薑、酒、八角桂皮等天然材料調製的百年獨門配方，與鴨肉原本的水氣慢火熬至收乾，肉質口感入味Q實，外皮光潤的濃稠醬汁，嚐起來甘甜飽滿。

除了功夫大菜，徐莉做家常小菜的手藝也不含糊。上海燻魚是傳統江浙年菜，炸好起鍋直接浸入特調絕門醬汁，外皮酥脆甜鹹入味，鬆綿中帶有扎實口感及淡淡紹興酒香，放進火鍋或加在麵裡，又是一絕。

圖說：上海燻魚外皮酥脆甜鹹入味，鬆綿中帶有扎實口感及淡淡紹興酒香。(圖片來源:韓文明拍攝)

烤麩也是一道經典上海本幫名菜，丫哩哩重現正宗做法，先將烤麩以小火油炸定型，待油溫將水份瀝乾後，大火讓滷汁滲進烤麩的孔洞裡；香菇也以小火炒香再加醬油、冰糖、野生黑木耳、八角用大火一起滷至收汁。烤麩與香菇、黑木耳吸飽醬汁後口感酥軟又有彈性，當作涼菜吃開胃又營養。

圖說：上海紅燒獅子頭軟嫰但肉質扎實有彈性，酥而不膩，入口有層次感。(圖片來源:韓文明拍攝)

上海紅燒獅子頭精選豬後腿肉剁碎，加上蔥、薑、酒，雞蛋、糯米飯與醬油、香油還有費工的荸薺，先過油定型蒸熟，再放入大白菜、高麗菜慢火熬至入味。軟嫰但肉質扎實有彈性，酥而不膩，入口有層次感，吃起來鹹鹹甜甜好下飯。 店裏除了冰糖醬鴨、燻魚、紅燒獅子頭、冰糖醬蹄膀等上海特色料理，還有四川口味的椒麻香雞、鴨肉、鴨脖子、鴨翅、鴨胗、鴨腳及雞腿軟骨肉等真空包裝的滷味。馬年即將到來，「丫哩哩」也推出應景的真空包年菜，今年再加剁椒魚、鮮蝦粉絲、黑蒜全雞湯等三道招牌菜，過年期間只要重新加熱就可以在家享用道地的海派美味。

圖說：黑蒜全雞湯是今年真空包年菜新增的三道招牌菜之一。(圖片來源:韓文明拍攝)

