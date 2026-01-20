港都變天？賴瑞隆初選勝出隔天民調竟輸柯志恩！名嘴揭綠營整合「3 大警訊」：藍勾勾都不見了

民進黨高雄市長初選才剛落幕，ETtoday民調中心立刻於1月14日至16日進行民調，結果顯示國民黨柯志恩以44%支持度，領先民進黨賴瑞隆的37%，差距達6.3%，超過誤差範圍。政治評論員黃暐瀚在政論節目《57爆新聞》分析，時間是弭平傷口的最好機會，賴瑞隆還有十個月去爭取黨內支持；同份民調陳其邁滿意度高達64.4%，若能將這群人轉移成賴瑞隆支持者，勝敗還難說。國民黨立委葉元之質疑初選民調與對戰民調落差過大，並爆料賴瑞隆在立法院頻繁嗆聲柯志恩「你輸了」，顯示壓力。媒體人羅旺哲則觀察，賴瑞隆臉書貼文雖獲7000讚，但高雄市議員零互動，整合出現警訊。

民調數據：黨內支持度差距顯著

根據ETtoday民調，柯志恩獲得44%支持度，賴瑞隆37%，兩人差距6.3%。這份民調在賴瑞隆贏得民進黨初選後立即進行，連續三天調查。民調細部分析顯示，柯志恩獲得國民黨97.2%的支持，泛藍支持者92.2%；賴瑞隆獲民進黨87.7%支持，泛綠支持者支持度69.8%。另有6.3%受訪者表示將投廢票，11.8%尚未決定。

黃暐瀚：初選剛結束 6.3%投廢票

政治評論員黃暐瀚分析，這份民調就像「體檢報告拿出來一看，滿江紅，居然可能有三高」。他指出，民調時間點在1月14日至16日，正是初選結束後第二天開始，「黨內互殺」之後會好也好不完全。

黃暐瀚指出，柯志恩44%的支持度並不令人意外，「上次柯志恩對陳其邁2022年拿了40%，她現在往上4%，她有這個實力」。他提到，「這份民調裡面很明顯的，有6.3%直接變成投廢票。」他用台語形容這是「賭爛票」，「他可能支持的是邱議瑩啊，他可能支持林岱樺啊！」

黃暐瀚提及賴瑞隆在初選後拜訪同黨立委，「兩隻手看到了邱議瑩，『拜託、拜託，議瑩，拜託』，看到了林岱樺，『拜託、拜託，林岱樺，議瑩，子潔，拜託、拜託』」

黃暐瀚提出兩大變數。第一是時間，「再過半年，或許民進黨支持者覺得『哎呀，我看過那個邱議瑩跟林岱樺都跟賴瑞隆都很好』了以後，或許他能夠釋懷了，這6.3%可能就會回來。」

第二個變數是陳其邁。同份民調顯示，陳其邁滿意度達64.4%，非常滿意32.8%，還算滿意31.6%。黃暐瀚分析，「陳其邁他輸不起，他不能輸啊，所以他一定會用盡吃奶的力氣去幫助賴瑞隆，雖然他先前可能想交棒的是邱議瑩。」他認為這11.8%未表態選民，是陳其邁在未來十個月能夠努力的方向。

葉元之：初選民調與對戰民調落差大

國民黨立委葉元之質疑，「這個民調一出爐啊，大家會想說，那高雄市民進黨的初選民調都在做什麼？每個都50幾趴對柯志恩20幾趴，結果隔天馬上這個逆轉，那請問一下那個民調到底有什麼參考度？」

葉元之認為，初選民調與對戰民調的落差，會讓邱議瑩、林岱樺、許智傑「一定會不服氣嘛！會覺得說怎麼會差這麼多？那這樣的結果，他們還要去輔選賴瑞隆，會願意嗎？」

葉元之爆料，在立法院中興大樓一樓，「他們兩個只要一遇到，賴瑞隆只要一看到柯志恩就像鯊魚遇到血一樣，馬上衝過去，『柯志恩、柯志恩，妳怎麼樣？妳輸了、妳輸了、妳輸了！』」在地方活動也一樣，「碰到柯志恩也是一樣，『柯志恩妳輸了、妳輸了、妳輸了！』壓力好大啦！」

葉元之分析：「通常選舉是這樣，如果你領先對手很多的話，你通常都不會理對手，你最好把對手邊緣化。可是賴瑞隆跟柯志恩是相反過來喔，通常都是落後的才會去挑釁領先的。」

他也提到2018年韓國瑜的經驗，「因為高雄都很綠，所以藍營的選民比較傾向不表態，所以你看韓國瑜2018的時候，民調都非常低，他到後面才追上來。可是現在選舉還要很久耶，今天才1月嘛，11月才選。還有十個月的情況之下，柯志恩的表態已經是...她已經44趴了。」葉元之認為，柯志恩只要好好努力，把高雄隱形選民再吹出來踴躍表態，民調會一直往上，「其實賴瑞隆這樣會非常緊張」。

羅旺哲：賴瑞隆不如陳其邁 臉書互動冷清

媒體人羅旺哲認為，這份民調對柯志恩來說「確實有達到那種打強心針的效果在」。他形容這次「柯志恩到高雄去選叫『俠女闖天關』」，關主從上次的陳其邁變成賴瑞隆，「對柯志恩來說，當然陳其邁跟賴瑞隆這兩個人一比較，陳其邁當然是你要跟他選比較難選嘛，所以這次柯志恩看起來確實有點機會。」

羅旺哲強調，「倒也不是來自於說這個黨內有沒有團結什麼之類的，我認為就算黨內團結，賴瑞隆也不會比陳其邁強。這個我是覺得是重點。」

他觀察到，「前兩天的時候，賴瑞隆PO了一張照片，他跟邁邁市長站在一起。底下哇不得了，點讚數七千多個讚，這已經是賴瑞隆近期一個月內點讚數最多的基本上一次。可是問題是，你仔細看這篇文章的下面，怎麼好像沒有看到這些高雄市議員來幫忙留言的感覺？都是一些民眾的留言，然後好像高雄市議員這些藍勾勾都不見了。」

羅旺哲解讀，「真正有選票、有影響力的，點了讚才能化為選票變現。如果連高雄市議員對你的這些親疏遠近沒有這麼Close的話，你怎麼知道他如果真的接下來大選的時候，他會挺他的樁腳來挺你？」

對於選戰策略，羅旺哲建議柯志恩要「勤走縣區」。他比較，「高雄國民黨要翻轉機率會比台南大很多，因為高雄第一個它不是沒有翻轉過的紀錄，2018年韓國瑜就翻轉過。」他舉例，2018年韓國瑜「靠著一瓶礦泉水、一碗滷肉飯打遍了天下」，淹水時走遍所有高雄市的市區跟縣區；台南陳亭妃「這次選舉走破了四雙鞋，也是從整個大台南地區37個行政區不斷地走」。

羅旺哲認為，「台南的人、高雄人很看重就是我到底有沒有在現場看到這個參選人的感情。如果接下來柯志恩能夠...她既然市區表現得不俗的話，接下來縣區的表現如果她勤走，這繼續走下去的話，那或許對柯志恩來說這個民調可以更拉開差距。」