港都迎超人力霸王！2026冬日遊樂園主題搶先曝光

高雄冬日盛事有新亮點啦！市長陳其邁今（16）日宣布，2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園主題IP竟然是大家熟悉又經典的「超人力霸王」！超人將降臨港都，從愛河灣到高雄港16至18號碼頭，全城都能感受光影、互動與正義守護的奇幻氛圍。

陳其邁表示，真正的超人不一定要披風飛天遁地，平凡生活中守護城市的人才是最厲害的英雄。像是清晨打掃街道的清潔隊員、醫院裡守護生命的醫護人員、烈焰中逆行的消防員，他們每天都在用汗水守護大家的生活，讓城市可以平安運轉，維持秩序與安全。

陳其邁也提到，那些辛苦清理災區的鏟子超人，也默默付出，支撐起社會的運作；這次冬日遊樂園就是要用「超人力霸王」向這些無名英雄致敬，透過光影裝置和互動展演，讓大家感受光與希望的力量，也提醒每個人生活中身邊其實有許多真正的超人。

高雄冬日盛事有新亮點！高雄市長陳其邁公布2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園主題IP「超人力霸王」。高市府觀光局提供

今年的遊樂園場地就在愛河灣與高雄港16至18號碼頭，活動現場不只有大型光影裝置，還有互動展演和港灣特色景觀，從白天到夜晚都超好拍。

觀光局長高閔琳說明，超人力霸王自1966年問世以來，不只橫跨老中青三代，更是勇氣、正義與守護地球的象徵。適逢60周年，高雄特別把超人降臨港都的意象做成主視覺，既傳遞正能量，也完美結合港灣風情。

Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園每年都用城市特色加上國際IP吸引國內外旅客，帶動港灣觀光熱度，提升城市能見度；今年以「超人降臨港都」為主軸，除了展現港都海港景致，也希望透過光影互動與節慶氛圍，讓更多人感受到高雄的溫暖、活力與友善。

