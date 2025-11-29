港都「童心堂．漢藥新童趣」全家同樂

2025中藥本草文化節暨高雄中藥文化生活節，中藥公會全國聯合會帶民眾體驗童心堂．漢藥新童趣。(記者黃富貴攝)

補冬時節悄悄來臨，港都空氣中飄散著陣陣藥膳香氣，漢方文化化作溫暖旋律在駁二藝術特區悠揚響起。由衛生福利部與中華民國中藥商業同業公會全國聯合會、高雄市中藥商業同業公會共同主辦的「2025中藥本草文化節暨高雄中藥文化生活節」，今（29）日於大義倉庫紅磚廊道磅礡登場，為民眾打造一個充滿手作體驗與親子歡笑的漢方嘉年華。

衛生福利部中醫藥司司長蘇奕彰表示，衛福部近年積極提升中藥材品質與安全把關，本次活動以深入生活的方式，讓民眾親手體驗中藥在日常的便利運用，更輕鬆地走進漢方世界。

中藥全國聯合會理事長謝慶堂指出，本屆以「童心堂．漢藥新童趣」為主題，結合童玩設計與創意手作用途，將傳統藥材化作趣味十足的生活小物。現場打造「漢方新樂園」，包含本草故事沉浸館、漢方創意市集、中醫師健康諮詢等活動，同時設置多種闖關遊戲，讓小朋友透過觸摸、嗅聞與親自操作，自然而然建立中藥文化的初步認識。

(左起) 全國聯合會理事長謝慶堂、衛生福利部中醫藥司司長蘇奕彰、高雄市中藥公會理事長朱溥震為民眾解說這次活動特色。(記者黃富貴攝)

高雄市中藥公會理事長朱溥震也興奮介紹亮點：難得一見的「千年沉香柱」首次展出、親子專屬中藥童趣體驗園區、彩繪DIY課程及多款中藥材小遊戲，現場不時能見到孩子們拿著磨粉小工具、邊玩邊笑，家長協助製作時也重溫童心，形成溫馨互動畫面。

活動中特別推出「漢藥職人手作教室」，讓民眾親手打造漢方生活用品─從花草茶調配、藥膳湯包燉煮，到漢藥泡澡球、防蚊香包、中藥蜜糖丸、艾草敲打棒，以及宮廷御用香色扇等，每一項都兼具療癒與實用。今年更加入燕窩手作禮盒、草本爽身粉、黑玉斷續膏等創新課程，大小朋友玩得不亦樂乎，現場充滿草本香氣與歡笑。

民眾現場體驗了肩頸溫罐與腿部草本蒸療服務。(記者黃富貴攝)

現場也可見許多青年創業者將漢方注入生活美學之中。從事美容產業已有七年的盧家芸，看準近年蔚為潮流的漢方養生藍海市場，運用自小耳濡目染、家中深厚的中藥理論底蘊，研發出結合美容保養與漢方調理的全新體驗。她表示，希望讓民眾在享受美容呵護的同時，也能透過草本能量調整身體機能。

活動中，來自台南的許先生親自體驗了肩頸溫罐與腿部草本蒸療服務，只見蒸騰的中藥溫霧沿著穴位緩緩滲透，肩膀原本緊繃的肌肉逐漸放鬆，雙腿也明顯恢復輕盈。他笑說：「整個人都通了、好像循環被打開一樣！」短短十分多分鐘便讓氣血流動更加順暢，身心獲得前所未有的舒暢感受。

業者盧家芸分享，透過古法草本配方與現代美容工法的結合，能讓養生不再只是口號，而是實際融入每一個日常細節，成為人人都能輕鬆體驗的生活儀式。

夜幕降臨後，港邊將上演暖心的「漢方藥膳辦桌」。華陀扶元堂以冬季食補概念融入各式藥材，搭配專業說菜秀，讓民眾在品嚐美景佳餚的同時，也能學會如何在家中調理屬於自己的健康佳味。

中藥本草文化節暨高雄中藥文化生活節現場熱鬧人潮連外國人也來走走逛逛。(記者黃富貴攝)

此外，今年活動以「享藥膳．做慈善」為核心理念，一碗碗熱騰騰的養生湯品不僅暖胃，更暖心──義賣所得將全數捐助社福單位，讓中藥文化更具溫度與公益意義。

2025中藥本草文化節為期兩天（11/29-30），邀請全國民眾攜家帶眷走進駁二，透過寓教於樂的方式，親手觸及中藥本草之美，在輕鬆愉快的午後時光，感受傳統中藥的創新魅力於高雄熱力綻放。