港鐵與中國中車獲澳洲雪梨地鐵西線主要合約

（中央社記者張謙香港6日電）香港地鐵公司公布與中國中車組成的聯營公司，獲得澳洲新南威爾斯州雪梨地鐵西線項目的主要合約。

據公布，港鐵與中國中車集團有限公司（中國中車）附屬公司組成的聯營公司為Metro Trains West。

根據合約，雪梨地鐵西線為全新的地底鐵路線，連接雪梨西部主要商業及住宅重鎮Parramatta及雪梨市中心，全長24公里，設有9個車站，計畫於2032年投入服務。

該線的基建設施由新南威爾斯州政府負責，Metro Trains West則負責提供新一代無人駕駛地鐵列車、訊號系統、通訊及控制系統，以及系統整合、測試和調試，並負責通車後的營運和維修。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝說：「…港鐵擁有豐富的鐵路建設及專業營運經驗，這次與中國中車聯手，結合其作為全球知名軌道車輛供應商的技術優勢，將為該線提供世界級的系統及營運方案，以鐵路連接新社區，推動城市前行。」

中國中車副總裁王鋒說：「中國中車一直致力澳洲鐵路發展…我們將憑藉在內地及海外打造世界領先無人駕駛地鐵系統的技術與經驗，為悉尼（雪梨）打造先進的鐵路系統。加上與港鐵的緊密合作，我們有信心能夠成功交付本項目，並超越各方期望。」（編輯：廖文綺） 1150106