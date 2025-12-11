「港青出聲」跨校跨域成果豐收 高雄打造青年公共參與新典範

高雄市政府青年局今年首次推出的「港青出聲」旗艦計畫，透過跨校、跨領域與跨縣市的多元行動，成功形塑一套具系統性的青年公共參與模式。隨著 12 月 7 日「2025 青聲說 全國高中職辯論比賽」圓滿落幕，本年度成果正式亮相，展現高雄在青年參與推動上的全新能量。

↑圖說：「港青出聲 Videothon—短影音競賽」邀請青年以影像回應教育、交通、敬老友善與成家育兒等議題，展現新世代以創意關注公共事務的行動力。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒表示，高雄致力打造一座讓青年能自在發聲、也真正被看見的城市，而「港青出聲」是一條從校園到社會、從理念到行動的完整參與路徑。計畫結合校園自治、影像創作、議題倡議、制度監督與跨縣市交流，逐步引導青年走進公共領域，強化對城市治理的理解。他指出，青年不只要關心社會，更應具備推動社會前進的能力，未來青年局也將持續深化與擴大青年參與的各種形式。

在能力培力面向，計畫以「校園自治」與「青年組織治理」為核心，透過跨階段課程協助青年奠定公共參與基礎。青年局與「高雄學生聯盟」合作推出系列講座，邀請「TFT 為台灣而教」與「臺灣青年民主協會」分享民主素養與校園治理經驗；同時舉辦大專社團幹部訓練課程，聚焦領導力、社群協作與議題倡議，引導青年將理念化為可落地的行動方案。

↑圖說：青年局率團訪問嘉義縣並與當地青年代表進行跨縣市交流，從地方創生到文化觀光等議題交換治理經驗，拓展青年跨域合作視野。（圖片來源：高雄市青年局提供）

影像創作則成為青年議題倡議的重要工具。「港青出聲 Videothon—短影音競賽」吸引近百名青年參與，透過密集培訓課程，鼓勵參賽者以影像語言對教育、交通、敬老、育兒等議題提出觀點，讓公共議題以更貼近世代的方式傳遞，充分展現青年創意與觀察力。

在制度面參與方面，青年局安排第四屆青年事務委員至市議會旁聽質詢，學習議會運作與政策攻防；也與《報導者》合作舉辦媒體識讀與資訊查證工作坊，引導青年培養監督政府與釐清資訊的能力，強化在民主體制中的公民角色。

跨縣市交流是今年另一亮點。青年局首次率隊至嘉義縣訪查，聚焦地方創生、觀光文化與返鄉創業等議題，藉由不同城市的發展脈絡與治理經驗，協助青年建立更宏觀的公共視野，培養跨域連結的能力。

語言與論述能力面向則由「2025 青聲說 全國高中職辯論比賽」承擔。今年共有 6 縣市、23 支隊伍齊聚高雄，以「青少年手機成癮」為題展開激烈辯論，選手透過資料分析、生活觀察與邏輯推演進行攻防，使辯論成為青年鍛鍊思辨與公共論述力的重要場域。

↑圖說：「2025 青聲說 全國高中職辯論賽」匯聚全國6縣市18所高中職、共 23 隊青年齊聚高雄，以「加強管制／自律教育更有利於解決青少年手機成癮問題」為題展開攻防，展現青年在公共議題上的思辨與論述能力。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，未來將繼續堅定推動「青年公共參與」政策主軸，並擴大與學校、社團、民間組織及各縣市政府的合作，打造更多元的平台。青年局強調，公共參與不應被特定形式限制，高雄將持續支持青年以影音、行動、自治組織或跨域觀察等多種方式投入公共事務，讓城市成為青年實現理想、提出主張、創造改變的最佳舞台。

