港馬拉松50人送醫2命危 周潤發10公里完賽

香港馬拉松18號早上6點開跑，今年共有7.4萬人參加，但過程中有50人送醫，兩人命危。另外讓外界眼睛一亮的，是由「發哥」周潤發領軍的港星團，率領資深藝人鮑起靜和74歲的鄭則仕，成功完成10公里賽事。周潤發賽後親切和民眾揮手合影，展現超高親和力。

戴墨鏡、梳個西裝頭跟民眾揮手，已經70歲的賭神周潤發，精神奕奕起跑，跑完10公里賽依舊帥氣不減，終點現場宛如粉絲見面會。

誰可以跑完馬拉松還那麼帥氣，大概只有影帝發哥。香港今年的渣打馬拉松最大亮點就是港星團，由周潤發和資深演員鮑起靜、74歲的鄭則仕組隊，兩個小時完成10公里賽事。

港星周潤發：「我們幾個加起來幾百歲了，我們不是志在成績，是志在完成，志在和這些觀眾打招呼。」

周潤發今年四度參加，放棄半馬，帶團轉戰10公里，輕鬆完成，好心情全寫在臉上。

港星周潤發vs.鮑起靜：「開心到不得了，好好天氣，又有風、又有太陽，好涼快好舒服。」

港星鄭則仕：「跑完之後很辛苦，但是會很過癮。」

除了資深港星，還有40位政商人物參與2公里的領袖盃。立法會議員霍啟剛在衝線前一刻，拿起手機拍下愛妻郭晶晶的背影，場面溫馨。

今年的渣打馬拉松共有7.4萬人參賽，吸引世界各地跑者共襄盛舉。不過過程中有50人身體不適送醫，其中2人命危，另外兩人情況嚴重，當場就沒有呼吸心跳，需要急救。

整場馬拉松賽道穿越西區海底隧道，過海到九龍和新界，以港島維園為終點，全馬冠軍由衣索比亞選手以2小時9分39秒二度封王。



