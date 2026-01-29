港點名店驚見肥碩小強混入豆苗！北市衛生局突擊：現場還有活的在爬

生活中心／程正邦報導

對於許多老台北人而言，京星是深夜與聚餐的首選。（圖／記者陳弋攝影）

台北市東區地標級港式飲茶「京星港式飲茶」驚傳食安風暴！有民眾投訴，28日與家人前往分店用餐時，竟在盤中驚見體型肥大的蟑螂屍體，導致長輩當場反胃乾嘔。台北市衛生局接獲通報後，於今（29）日派員發動突擊檢查，不僅在點心區當場目擊「活體小強」橫行，更揪出多項環境衛生缺失，要求業者限期改善。

網友在餐點理發現蟑螂，不滿業者處理態度消極。(圖／讀者提供）

清炒豆苗藏屍！店員冷回「要不要喝甜湯漱口」惹議

根據投訴民眾描述，昨日中午一家人於京星分店聚餐，席間點了約10道料理。正當用餐進入尾聲時，民眾母親在翻動「清炒小豆苗」時，赫然發現一隻死蟑螂混雜在翠綠的菜葉中，視覺衝擊讓全家人瞬間食欲全無。其母因驚嚇過度，當場產生強烈生理反應，衝往廁所頻頻乾嘔。

令民眾不解的是，店家的危機處理顯得消極。店員在得知餐點有異物後，第一時間竟是詢問「要不要提供甜湯或水果漱漱口？」並未展現對食安缺失的重視，讓投訴人質疑老字號名店的衛生標準與誠意。事後餐廳店長雖出面致歉，並給予該餐「免單」補償，但仍難平息消費者怒火。

北市衛生局今日至「京星港式飲茶」稽查，發現點心置放機器區有蟑螂出沒等衛生缺失。（圖／北市衛生局提供)

衛生局突擊稽查：活蟑螂現蹤、缺乏教育訓練

台北市衛生局今日緊急派員前往涉事餐廳，依據「食品良好衛生規範準則」進行實地審核。稽查結果令人大表意外，現場不僅環境整潔度欠佳，稽查人員更在點心置放區驚見「活生生的蟑螂正在爬行」，顯見環境管理出現嚴重漏洞。

此外，稽查人員還查獲業者無法現場出示員工衛生教育訓練證明，針對「環境不潔」與「管理缺失」兩大項衛生弊病，衛生局已依《食安法》開立限期改善通知單，要求業者必須在2月2日前完成整改。

若複查未過 恐面臨最高2億元天價罰鍰

面對食安醜聞，京星餐廳表示已連繫消毒廠商進展全店清消，並承諾加強內場督導。衛生局強調，若2月2日複查時仍未達標準，將依《食安法》第8條及第44條規定，對業者處以新台幣6萬元以上、2億元以下的重罰。

對於許多老台北人而言，京星是深夜與聚餐的首選，如今卻在春節前後傳出「菜包蟑螂」與「活體爬行」等噁心畫面，恐對品牌形象造成重創。

港點,蟑螂(圖／讀者提供）

