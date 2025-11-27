港「主播一姐」親赴火場 網見一幕讚爆：反應好快

香港大埔「宏福苑」發生火警第一時間，TVB資深主播陳嘉欣立即趕赴現場轉播。（圖／翻攝自@君君的旅行日記微博）





香港大埔「宏福苑」社區昨（26）日發生嚴重火災，火警一度升至五級，震驚全球。雖然火勢已獲控制，但截至目前，火災已造成55人罹難，失聯人數高達279人。在災情發生的第一時間，TVB資深主播陳嘉欣也立即趕赴現場進行報導；晚間，她換上黑衣返回主播台播報災情，以示對遇難者的悼念。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，陳嘉欣在火災現場連續數小時堅守崗位，將現場情況實時呈現給觀眾。晚間，她回到攝影棚坐鎮主播台繼續播報災情，並特意換上黑色套裝，以表達對遇難者的哀悼。她專業敬業的表現，引發網友高度讚揚。

廣告 廣告

陳嘉欣回棚內播報時，換上黑色套裝，以表達對遇難者的哀悼。（圖／翻攝自@君君的旅行日記微博）

陳嘉欣回棚內播報時，換上黑色套裝，以表達對遇難者的哀悼。（圖／翻攝自@君君的旅行日記微博）

陳嘉欣的舉動在網路上引起熱議，許多網友留言表示：「香港的新聞主播陳嘉欣，被稱為現實版的新聞女王。她在失火小區旁邊住了幾十年，以記者身份播報身邊的小區失火，隨後換了一套黑色衣服，回去播報新聞了」、「TVB記者陳嘉欣第一時間在火災現場採訪，晚上就出現在演播室播晚間新聞，還特意換上黑衣服，真新聞女王！」、「表達好清晰、反應好快」。

此外，有網友注意到陳嘉欣播報時聲音哽咽，「嗚嗚她播到最後聲音都有點顫抖」、「據香港網友說陳嘉欣直播時聲音哽咽，搜索發現原來是在宏福苑長大的，兩頭跑還是舊居民」。

不過，根據港媒《香港01》報導，陳嘉欣並非成長於大埔，而是沙田廣源邨。鄰居透露，早年她所住的大廈曾發生搶槍案，當時陳嘉欣也曾第一時間衝出走廊，用手機拍攝現場片段，並由電視台播出，可見她一貫勇敢果敢，面對突發事件仍能保持冷靜。

而這次陳嘉欣在宏福苑火災中，奔波於火場與攝影棚之間播報災情，讓觀眾感受到其專業的一面，也感受到她柔情的一面。



【更多東森娛樂報導】

●《好運來》女星騎車錄影途中遭撞 臉受傷、肩脫臼

●黃志明驚傳車禍身亡！享年56歲 友人悲痛證實

●黃志明泰國車禍身亡！30年老友哀悼：沒想到這麼突然

