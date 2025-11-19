渴望自由勝過安全感？Z世代拒當俘虜 選擇讓金錢服務人生！
外界常批評年輕世代缺乏儲蓄觀念，但實際上，Z世代面臨高房價、低薪資與通膨壓力，已逐漸形成有別於父母一代的金錢價值觀，更強調財務獨立、生活品質與自我實現。
貝殼小姐 小檔案
原為月領37K的社會新鮮人，2022年開始經營自媒體，並於2023年成為自由工作者，經常於IG、Threads分享投資理財經驗，與各種開源節流的小技巧。
「你們年輕人花錢都大手大腳、整天旅遊買手搖，不會存錢、投資理財。」這大概是很多Z世代常被長輩念的一句話。但真的如此嗎？其實，許多研究顯示，我們並不是不懂理財，而是生活在完全不同的環境與價值體系下，自然形成了和上一代迥異的金錢觀念。
高通膨擠壓生活選擇權 Z世代捨棄傳統價值觀
德勤（Deloitte）的2025全球調查指出，近一半的Z世代（48%）對自己的財務狀況缺乏安全感。原因很簡單：我們面臨的高房價、低薪資、生活成本上漲，讓「努力存錢→買房安定」這條路徑幾乎變得不可能。
在爸媽那個年代，買房相對容易，較能用金錢換到所謂的「安全感」，而我們卻更常感受到「焦慮感」：因為即使再努力，也不一定能達到傳統的標準答案。
另外在安永（EY）的 2025 全球研究中，87%的Z世代將「財務獨立」視為人生優先事項，但也有高比例的人把「忠於自己」（84%）和「擁有一段感情」（60%）放在同樣重要的位置。
這顯示我們不再把「賺大錢」視為人生的終極目標，而是開始思考：「怎麼用錢，能讓生活過得更幸福」。對爸媽來說，存到房子的頭期款是勝利；對我們來說，存到旅費、學費，或能兼顧健康與快樂，也是一種人生的里程碑。
Z世代的消費習慣也和過去的人有很大不同。爸媽的年代，省吃儉用是家常；但我們呢？即使知道薪資追不上通膨，還是願意在「生活品質」上投資。
例如年輕族群更願意花錢在運動、娛樂、甚至美容醫美上，因為我們相信：投資健康與外表和存錢一樣，都是對未來的準備。這說明了我們的邏輯：即使生活壓力大，也不等於放棄質感；與其一味壓抑，不如更聰明地分配，邊理財邊享受。
Z世代更早開始投資 勇於嘗試新工具
美國CFA（特許金融分析師）協會的《Gen Z and Investing》報告亦指出，超過一半（56%）的美國Z世代已經開始投資，其中4分之1甚至在18歲前就進場。而且他們最常持有的不是基金或房地產，而是加密貨幣（55%）。
這背後的動機包括：小額就能開始（67%）、好奇心（65%）、家庭影響（54%），甚至是FOMO（41%）。同時，他們的學習來源主要有社群媒體（48%）、網路搜尋（47%）、父母（45%）以及朋友（40%）。
這意味著我們既有「實驗精神」，願意嘗試新工具，卻也更容易受到趨勢與社群情緒影響。
綜合來看，爸媽那一代把金錢視為「安全感」的來源——房子、車子、穩定的職涯，都是努力的目標。而我們這一代，則更傾向把金錢當成帶來「自由感」的工具：自由選擇生活方式、自由追求興趣、自由嘗試不同的未來，活出自己認為有意義的人生。
正如 Deloitte 調查指出的，只有少數年輕人（6%）把「升職當主管」視為目標，多數人更在意「學習成長」與「工作生活平衡」。對Z世代來說，金錢不再是人生追求的終點，而是邁向理想人生的工具。
總的來說，Z世代與父母那代在金錢觀上的差異，不是「誰對誰錯」，而是環境與價值的演變。當高房價與不確定的未來削弱了「安全感」，我們選擇用金錢換取「自由感」；當傳統目標不再適用，我們轉而尋找屬於自己的生活解答：讓金錢服務人生，而不是被金錢綁架人生！
（內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年10月號
