渴望重啟人生？張文平板內容曝：沉迷「異世界轉生」動漫、手遊

北車、中山一帶19日發生隨機攻擊事件，造成嫌犯張文在內共4人死亡。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 北車、中山一帶19日發生隨機攻擊事件，造成嫌犯張文在內共4人死亡。最近北市警從張文的金流、犯案工具及留下的平板著手調查，發現張文留下的平板電腦中，除了有「作案計畫書」外，還發現張文生前的興趣，喜歡看日本動漫和女性向角色扮演遊戲，且他看的內容都和建立、轉生到異世界有關係。

19日事發後，北市警持續追查張文的犯案動機。警方從張文平板電腦的資料中發現，裡面除了有「作案計畫書」，和2011年北捷隨機殺人案兇手鄭捷的相關資料外，還有女性角色為主的日本動漫以及角色扮演手遊，且根據觀看紀錄，發現張文喜歡的類型都和建立、轉生到異世界有關係。

根據專案小組的調查，發現張文愛好看同人類型的漫畫，像是內容豐富的動漫《無職轉生 到了異世界就拿出真本事》，故事講述一名對生活失去希望的「家裡蹲」，遭遇車禍死去後，在保留記憶的情況下轉生到異世界，決心在異世界認真地活下去。

除此之外，他還喜歡玩女性向角色扮演手遊《地平線行者 Horizon Walker》，這款遊戲主要是融合獨創世界觀與魅力畫面的回合制角色扮演遊戲。不過上述這些張文的喜好，其遊戲、小說內容是否與他犯行有所關聯，目前無法得知。

