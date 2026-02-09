游到睡著、邊飛邊睡：認識動物界的睡眠調整大師

睡覺，這個在人類生活中稀鬆平常的環節，在動物界，卻可能是生死存亡的關鍵。最不設防的睡眠時間，往往也意味著最致命的風險。

為了避免在睡夢中遭到攻擊、在充滿挑戰的環境存活，動物演化出各種極端的睡眠方式，例如一邊潛水一邊打盹，一邊嚼草一邊補眠，一邊飛行一邊休息，甚至把睡眠切成數千片段，每次就睡個幾秒鐘。

過去，科學家只能以動物靜止不動或閉上眼睛來推測其睡眠狀態。然而，在為動物設計的微型追蹤器、可測量腦部活動的頭盔裝置陸續發明後，人們對動物超乎尋常的睡眠方式，有了嶄新的認識。

北方象鼻海豹：海中睡到「翻過去」

身體圓滾滾、灰撲撲的北方象鼻海豹（Northern Elephant Seal），堪稱「睡眠調整大師」。這個常在南加州海岸成群結隊出現，懶洋洋曬太陽的哺乳動物，在陸上可以睡上十幾個小時。但是，在海上覓食的七個月中，北象鼻海豹可以一天只睡兩小時，這兩小時還要靠零碎的十分鐘小睡拼湊起來。

廣告 廣告

這項發現來自普克里普斯海洋研究所（SIO）研究員肯德爾巴爾（Jessica Kendall-Bar）。他把類似泳帽、能測量大腦活動的裝置戴在北方象鼻海豹頭上，以了解牠們何時睡眠，並以感測器記錄運動與心律數據。

這些巨大的哺乳動物在兩次潛水之間，僅浮出水面呼吸幾分鐘，以避免成為飢餓鯊魚或虎鯨的餐點。象鼻海豹一年中約有七個月的時間在海上覓食，牠們能潛入深達700公尺的海域，並在不呼吸的情況下於海中待上30分鐘。

研究發現，北方象鼻海豹在進入「慢波睡眠」（Slow-wave sleep，非快速動眼期中最深沉的階段）時，仍能維持其身體姿勢。然而，當海豹進入「快速動眼期」（REM sleep），部分肌肉會暫時麻痺，似乎會無法控制身體，並以一種獨特的螺旋狀方式向海底墜落。肯德爾巴爾形容，那就像是「一片飄落的樹葉」。最後，緩緩倒立下沉。不過，牠們總能在氧氣耗盡前自動醒來，返回海面呼吸。

「北方象鼻海豹的睡眠展現出無與倫比的彈性......沒有其他哺乳動物能跟牠們一樣，在連續200多天只睡2小時後，回陸地又能睡上10.8個小時，」肯德爾巴爾告訴《紐約時報》。

軍艦鳥：睜一隻眼飛

天上飛的鳥類也有驚人的睡眠調整能力。軍艦鳥（Fregata minor）是大型海鳥，翼展可達兩公尺，每天能飛超過400公里，雄鳥會在繁殖巢位鼓脹鮮紅色的喉囊，藉以吸引雌鳥。

與一般海鳥不同，軍艦鳥的羽毛不太防水，無法在海面降落。因此，牠在橫越廣闊大海時，必須持續數星期、甚至數個月的飛行。這個長途旅程，仰賴牠睜著一隻眼睛「邊飛邊睡」的特殊能力才得以完成。

德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）生物智慧研究所動物睡眠專家拉騰博格（Niels Rattenborg）在2016年在加拉巴哥群島（Galápagos Islands）進行了研究。團隊在軍艦鳥頭部裝上微型記錄器。結果證實，軍艦鳥可以只用一半的大腦睡覺，讓另一半大腦保持半清醒，以隨時觀察飛行路線上的障礙物。

研究顯示，只憑半個大腦，軍艦鳥無法完成振翅、覓食或潛水等複雜動作，但在飛行時，卻能一邊睡覺，一邊隨著上升熱氣流盤旋與滑翔。

在漫長飛行中，軍艦鳥一天只睡42分鐘，這42分中得來不易，是用數個僅僅7到12秒的睡眠片段組成，就像快速打個盹。

不過，回到樹上或灌木叢中的巢穴後，軍艦鳥就會開始大補眠，而且整個大腦都進入睡眠狀態。「這顯示，軍艦鳥邊飛邊睡是為了適應長時間飛行特別產生的機制，」拉騰博格表示。

「疲憊的人類不太可能嘗試這些極端的睡眠方式」，《美聯社》指出，大自然讓動物演化出在最危險情況下也能安然入睡的本領。這些多樣的睡眠方式，讓我們見證物種的適應力。