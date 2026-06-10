游到一半請折返！善化泳池缺救生員 被迫「只開一半」

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善化游泳池因為救生員人力不足，只能開放一半，深水區暫時關閉。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化區公立游泳池受到缺工的影響，今年度的營運遲至本月初才啟動，目前又因原救生員轉職待遇較好的科技廠，接任者難聘，無法符合安全規定的4位，被迫暫時「開放一半」，現場以繩索、浮球進行管制，並掛起紅布條提醒，畫面突兀，卻也凸顯人力不足窘境，區長譚乃澄無奈地說，會全力招募，但薪水問題很現實，加上暑假旺季將至，希望市府能協助。

譚乃澄指出，善化溫水SPA游泳池啟用逾20年，設備老舊的問題，常令民眾詬病，原本4月份就應該營運，今年因人力不足遲未啟動，後來終於招募到售票員、救生員各2名，才能勉強「開門做生意」。

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問題來了，譚乃澄提到，善化游泳池是8個賽道的泳池，全長50公尺，總面積1400平方米，依照規定，超過1200平方米，現場必須配置4名國家合格證照的救生員，目前僅有2人，安全不能馬虎，只好暫時關閉一半，以利照應。

譚乃澄說，現階段泳池僅開放130公分的淺水區，禁止前進160公分的深水區，亦即游到一半的25米，就必須折返；有拉起浮球繩索做為管制線，進行隔離；另外，旁邊的溫水SPA區，由於活動範圍較廣，救生員難以完全照應，也暫時關閉。

目前善化游泳池有放行的區域，包含淺水區，以及80公分的兒童池與60公分的幼兒池，都在救生員駐點周邊，一有緊急狀況，能立刻處理；雖然克難營運，僅開一半，但是週休假日時，大小朋友陸續湧至，相當熱鬧，譚乃澄強調，有訂定同時段的容留人數，加強管控，以策安全。

譚乃澄表示，善化游泳池原有5名常任救生員，但2位轉換跑道，到科技公司工作，薪水較高，另1位則在附近農場上班，正努力招聘新人，希望達到安全規定，正常開放、營運。

善化游泳池因為救生員人力不足，深水區暫停開放，以紅布條告示。(記者吳俊鋒攝)

善化游泳池目前僅有2名救生員，無法全區開放。(記者吳俊鋒攝)

善化游泳池目前僅有2名救生員，無法全部開放，SPA區暫時關閉。(記者吳俊鋒攝)

善化游泳池面臨缺工問題，遲至6月份才啟動今年度的營運。(記者吳俊鋒攝)

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