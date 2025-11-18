游吾和涉詐領助理費356萬遭起訴 民進黨回應了

民進黨桃園市議員游吾和涉嫌詐領助理費長達10年遭起訴。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市議員游吾和涉嫌夥同2女兒透過虛報人頭助理、低薪高報等方式詐領、浮報助理費超過10年，詐得356萬餘元，桃園地檢署依貪汙、偽造文書等罪起訴。民進黨桃園市黨部尊重司法，不迴避也不護短，將視情況依黨內紀律機制妥適處理。

民進黨桃園市黨部指出，黨籍市議員游吾和因涉嫌不當處理助理費而遭檢調起訴，民進黨桃園市黨部表達嚴正關切，並尊重司法偵辦程序，當事人若有違法失當之行為，應依法負責，黨部絕不護短、也不迴避。後續進展也將依黨內紀律機制妥適處理，期盼司法盡速釐清事實。

