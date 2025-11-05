游天立將接任渣打銀總經理 強化高資產客群領域

（中央社記者呂晏慈台北5日電）渣打銀行（台灣）今天宣布，董事會通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立為候任總經理，待主管機關核准後，預計自2026年1月1日生效。

渣打銀表示，游天立將繼總經理邢保利後，同時出掌總經理與財富管理暨消費金融事業總處負責人的職務，負責推動集團在台灣市場的整體營運策略與財富管理業務發展。

渣打銀表示，邢保利則將返回新加坡接任渣打新加坡中小企業銀行業務並兼任集團中小企業金融銀行業務銷售主管，持續深耕渣打集團的中小企業金融業務。

廣告 廣告

渣打銀說明，游天立在財富管理與消費金融領域擁有超過25年經驗，曾擔任的高階主管職務涵蓋通路管理、房貸暨中小企業金融業務領域，並負責推動聚焦高資產客群的財富管理業務；未來將強化渣打銀在高資產客群領域的領先地位，更能結合集團的布局展現跨境金融優勢，協助客戶掌握財富累積的機會。

渣打銀指出，邢保利即將返回新加坡接任新職，他於2024年8月正式接任總經理職務，帶領團隊響應政府打造台灣為亞洲資產管理中心的願景，引進與國際同步的高資產客群財富管理方案。渣打銀2024年稅後淨利年成長8%，達新台幣52.13億元，高資產客戶資產規模（AUM）亦創新高。

渣打銀行董事長陳銘僑表示，肯定並感謝邢保利的卓越領導與貢獻，相信游天立的加入將進一步鞏固渣打銀在台灣市場的長期承諾與發展動能，延續渣打銀在高資產客群財富管理與企業客戶供應鏈管理領域的領先地位，為集團在台灣永續發展奠定更扎實的基礎。（編輯：楊蘭軒）1141105