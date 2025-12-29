游安順11歲兒拍電影！他還原過程 連高捷都讚賞

電影《叫我驅魔男神》今日舉辦首映會。（圖／記者陳怡伶攝）





電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，今（29）日舉辦首映會，演員林哲熹、高捷、懷秋、游安順、游禮、江譚佳彥、吳震亞及印度男星阿健巴吉瓦一同出席，暢談拍攝點滴。

男主角林哲熹形容，拍這部電影時有大量吊鋼絲的演出，就好像在拍漫威電影一樣，實際看到成果也相當驚艷。高捷坦言，這次台灣首度跟印度合作，除了歡樂、好笑外，還結合寶萊塢的歌舞場面，讓他直呼「我們要前進寶萊塢！」

游安順這次與11歲兒子游禮一同演出，他透露當初定裝時，劇組剛好看到他兒子長得大方英俊，因此邀請他演電影中林哲熹的小時候，被問到兒子表現如何，游安順坦承還沒有時間看，一旁的高捷則大讚「他過關了！」

另外，這次在電影中演出反派的懷秋提到，「演反派蠻好玩的，反派特別自由，可以去塑造角色的樣子。」在《角頭》系列電影中也是反派，讓懷秋表示接下來如果出現要演「好人」的戲，反而會不知所措，讓全場笑翻。

阿健巴吉瓦則強烈推薦大家進戲院看這部作品，也希望未來台灣與印度間有更多的合作。談到票房公約，懷秋笑說「找王陽明勞力士手錶一支！」導演陳玫君承諾，大家會聚集起來再編一首新的舞蹈表演。



