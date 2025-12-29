游安順11歲兒登大銀幕！父子變爺孫 繼承表演衣缽獲高捷肯定：過關

游禮（前）飾演林哲熹童年時期。李鍾泉攝

林哲熹近期在國外進修，為宣傳《叫我驅魔男神》特地回台，29日與阿健巴吉瓦（ArjanBajwa）、高捷、張懷秋、游安順等人出席首映，其中游安順11歲的兒子游禮也在片中軋一角，成現場最萌亮點。

游安順在《叫我驅魔男神》中飾演林哲熹的爺爺，而游禮飾演林哲熹的童年時期。游安順透露，自己試妝時，兒子陪同到場，劇組見游禮落落大方、外型亮眼，就讓他來試鏡。因為還沒看過成品，游安順受訪時還不敢評論兒子演技，高捷則大讚：「完全過關！」至於未來是否讓兒子繼承衣缽成為演員？游安順保守表示還要審慎評估。

游安順（左）帶兒子游禮出席《叫我驅魔男神》首映。李鍾泉攝

張懷秋演反派喊過癮！喊話王陽明捐勞力士

林哲熹久未出席演藝圈活動，直呼有點緊張，事前還回想：「首映會通常都會做什麼？」但與劇組重聚很開心。而張懷秋飾演大反派，覺得演起來很過癮，很自由、好發揮，下一部作品要演好人，反而覺得困難。提到票房公約，張懷秋開玩笑說，要讓好友王陽明捐出勞力士手錶給觀眾。

張懷秋（左起）、高捷、林哲熹、阿健巴吉瓦出席《叫我驅魔男神》首映。李鍾泉攝



