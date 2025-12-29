游安順11歲帥兒首登大銀幕！印度男星現身首映 高捷喊話：前進寶萊塢

記者王培驊／台北報導

男主角林哲熹、印度男星阿健巴吉瓦（Arjan Bajwa）、高捷、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞、童星游禮出席《叫我驅魔男神》首映會。（圖／光盛影業 提供）

台灣與印度首度攜手打造的奇幻動作喜劇《叫我驅魔男神》，29日晚間在台北松仁威秀舉辦首映會，現場不只星光熠熠，更直接變身「寶萊塢風格派對」，印度舞團衝進影廳熱舞、祈福燭光儀式登場，搭配台印美食齊發，氣氛比電影情節還要熱鬧，讓現場觀眾提前感受到跨年檔的歡樂能量。

首映會上，包括男主角林哲熹、印度男星阿健巴吉瓦（Arjan Bajwa）、高捷、張懷秋、游安順、江譚佳彥、吳震亞，以及童星游禮全數到齊，導演陳玫君、出品人徐順理與共同製片Gayathiri Guliani也一同現身，見證台印團隊首次合作的重要時刻。

林哲熹在片中飾演身負特殊使命的驅魔角色，回憶拍攝過程坦言動作戲密集，劇組為了打造奇幻世界，花費大量時間搭景與設計特效，「連續拍了一整個禮拜的動作場面，真的有一種自己在拍超級英雄電影的錯覺。」近期多在海外進修的他，難得回台宣傳新作，也笑說久違面對這麼多媒體有點緊張，但能和劇組再次聚在一起，心情相當踏實。

游安順11歲的兒子游禮出演電影。（圖／光盛影業 提供）

睽違兩年再度來台的印度男神阿健巴吉瓦，直呼這部作品對他意義非凡，「這是我第一次跳出寶萊塢，參與國際合作，很開心能和台灣團隊一起完成。」他也大讚台灣劇組效率高、組織力強，直言若票房表現亮眼，未來非常願意再來台灣拍續集。至於私下行程，他更笑說這趟不再飲控，「這次一定要把台灣美食吃好吃滿。」

高捷此次特別演出，一上台就火力全開，直接向觀眾喊話：「這是一部可以讓你笑得很開心、特效又多的電影，跨年就是要進戲院放鬆一下！」他也認為這次台印合作是很好的開始，笑說：「說不定哪天真的輪到我們去寶萊塢拍戲。」

片中最大反派由張懷秋詮釋，角色被印度惡神附身，造型與動作都突破以往形象。他直言演反派相當過癮，「可以亂玩、自由度很高」，反而笑說如果下一部要演好人，還得重新思考怎麼拿捏。全片超過一半鏡頭仰賴特效完成，由《月老》視效總監嚴振欽領軍，並與印度視效團隊聯手，將台灣道教元素與印度神話融合成獨特世界觀。

另一個意外焦點，則是游安順11歲的兒子游禮。游禮在片中飾演林哲熹的童年時期，游安順透露，當初只是帶兒子到片場，沒想到被劇組相中試鏡演出，自己反而還沒看過成片，打算在首映會上「驗收成果」。一旁的高捷看過電影後則直接掛保證：「完全過關，歡迎常來北館泡茶。」

聊到票房公約，劇組也玩心大起。張懷秋笑說若票房破億，會努力說服王陽明捐出一支勞力士送給觀眾；阿健巴吉瓦則期待能促成更多台印合作；導演陳玫君最後拍板，若成績亮眼，劇組將親自再編一段全新的寶萊塢舞蹈回饋影迷。《叫我驅魔男神》融合驅魔、奇幻、動作與歌舞元素，風格大膽又歡鬧，將於12月31日全台上映。

