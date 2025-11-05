游擊霸！江坤宇改寫林智勝最佳九人紀錄 謙虛說「棒球永遠學不完」
中信兄弟游擊手江坤宇今（5）日以一襲英倫風西裝出席中職年度頒獎典禮，締造歷史，完成金手套游擊6連霸、最佳九人5連霸壯舉，雙雙寫下前所未見的紀錄。江坤宇說，雖然能突破林智勝的紀錄很開心，但「還有很多地方要學」，棒球永遠都有學不完的東西。
「知道前面是智勝學長（最佳九人四連霸），覺得自己還有很多地方需要學習。」江坤宇說，能維持表現是一種肯定，但他不會因此滿足，「每一年都要讓自己比去年更好」。
談到如何在守備與打擊間取得平衡，江坤宇表示：「兩個都很難，但要學會分開來看。打擊的時候專心打擊，守備的時候就是守備，不能讓一邊影響另一邊。」江坤宇強調，棒球細節太多、要學的東西太多，「永遠都學不完，所以每年都還在找新的答案。」
回顧本季，兄弟在台灣大賽以系列賽1比4不敵樂天桃猿，無緣連霸。江坤宇坦言，球隊輸球後確實低落，「這段時間就讓自己冷靜、休息一下。」江坤宇說，目前已逐步收拾好心情，準備重新投入訓練，「球隊沒拿下冠軍，當然失落，但也恭喜樂天，他們真的打得很好。明年我們會再挑戰。」
被問及「阿坤障礙」是否要繼續堆高，江坤宇笑著說：「要維持成績，首先要讓身體健康。運動員最重要的就是身體，沒有健康就沒辦法打完整季。」他強調，每一次獎項都來自長期累積，「一步一步把該做的做好，結果自然會出現。」
今年江坤宇除了獲得金手套與最佳九人，也拿下球迷票選的「年度最佳美技獎」。對此他感謝支持的球迷：「每一個play都有不同意義，有的在關鍵時刻守下來，有的讓全場氣氛翻轉，真的很謝謝大家投票給我。」
