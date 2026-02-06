游明諺登記新北一選區初選 鍾佩玲現身力挺

即時中心／潘柏廷報導前記者馬郁雯今（6）日上午在前綠委段宜康陪同下，前往民進黨台北市黨部登記議員初選，爭取中正萬華議員參選人提名，同時擔任8屆港湖市議員的李建昌，也陪同交棒對象、律師陳又新登記。不過外界更好奇民進黨台北市長人選究竟是誰母雞帶小雞，段宜康受訪則喊話「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。馬郁雯、陳又新今日上午分別在段宜康與李建昌陪同下，前往登記黨內市議員初選，並繳交相關登記費用；陳又新受訪表示，雖然兩人心情緊張，還是抱著興奮的心情過來，「但聽到點鈔機的聲音比較痛一點，雖然大家說我是律師，但還是一筆不小的花費，希望有好的結果」。輪到馬郁雯受訪則坦言，和陳又新一樣聽到點鈔機的聲音時，也覺得心在淌血，但沒關係，態度拿出來，一定可以在初選順利過關、大選時候高票當選，為想服務的選區共同服務。民進黨台北市中正萬華議員擬參選人馬郁雯（左）、民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（右）。（圖／民視新聞）「最近屬於移動式唐老鴨狀態」，馬郁雯解釋，反覆出現聲音好了又沙啞的情形，而自己早上5時30分就出門，包含掃市場、站路口一路到晚上跑所有鄰里行程，到最後追垃圾車，基本上都已經深夜11點，即便枇杷膏怎麼喝好像都沒什麼用，「但沒關係，這是努力的證明，大家都看得到」。段宜康則說，自己跟李建昌是1994年參選一起當選，已經超過30年，兩人現在心情像母雞帶小雞的「母雞」及媽媽，充滿期待與緊張，希望兩位能靠著努力順利當選；兩位都是有論述力、有理想、認真的年輕人，也希望李建昌能將8屆議員的功力，灌注給兩人。段宜康喊話，希望可以和馬郁雯一起努力，「我沒有完成的工作，希望她（馬郁雯）能夠接著把我們共同理想完成」。民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（左）、民進黨台北市內湖南港議員李建昌（右）。（圖／民視新聞）李建昌則表示，今天是非常高興的心情，跟新一代陳又新、馬郁雯到台北市黨部登記初選，證明自己能卸下重擔，「整個理念就是選賢與能，希望能將棒子一代一代傳給優秀、能夠發揮問政功能的下一代，陳又新和馬郁雯應該都符合這樣的期待」。因此，李建昌喊話，希望兩人能夠順利通過初選，並在大選順利脫穎而出，但兩人選區說起來結構對新人不利，因為堅強對手非常多，新人要殺出重圍，真的要靠所有支持者共同把優秀新人舉上去。針對台北市長人選部分，段宜康坦言「我也很期待與緊張」，但同時他也認為，大家要有耐心，中央黨部也知道支持者的焦慮，但是本來就不是容易的工作，首都市長候選人的產生本來就要一段過程，也是選戰一部分，「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。原文出處：快新聞／民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選 更多民視新聞報導老鼠橫行！吳靜怡批「柯蔣該負責」北市不要驚嚇版的迪士尼中國人滿街跑恐成真？國台辦竟希望「恢復兩岸直航」 陸委會說話了核三真要重啟？龔明鑫認3月會提出再運轉計畫

