游智彬再舉「生死狀」鬧場遭警架離 王世堅籲：好自為之

王世堅（圖）今受訪時再度遭游智彬鬧場。（資料畫面）

新黨副秘書長游智彬今（10日）再度前往民進黨中央黨部抗議，手舉大紅「生死狀」布條，並在民進黨立委王世堅受訪時鬧場，隨即被警方架離，王世堅則呼籲他「好自為之」。

游智彬3日才跑到民進黨中央黨部扔衛生紙抗議，並對受訪的王世堅叫囂，當時王表示，自己隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，數日後，游在社群表示「接戰王世堅立委」，沒想到今日又再度民進黨中央黨部。

游智彬在王世堅受訪時突現身，手舉寫有「生死狀」的紅布條，問：「王世堅委員，生死狀你簽不簽？」現場隨即引起騷動，警方見狀立即上前制止，將游架離，但他沿途不斷掙扎、高喊，甚至衝入車道，場面一度險象環生。

對於游智彬簽生死狀的行為，王世堅受訪時表示，「證明了他勇氣十足，這樣就夠了」，更直言游不只是上週來鬧場，也莫名其妙鬧了很多，希望他能「好自為之」。





