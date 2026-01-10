即時中心／黃于庭報導

日本維新會參議院議員石平日前訪台，遭中國制裁、禁止入境的他，一入境我國就喊出「台灣是獨立國家」，因為能踏上台灣土地，便證明台灣與中國互不隸屬。豈料，他昨（9）日出席研討會，新黨副秘書長游智彬竟高舉「漢奸」標語鬧場，當場遭民眾架出去痛毆。對此，石平今（10）日談及此事，輕鬆表示「沒什麼好害怕的」。

石平昨日下午出席印太戰略智庫2026首場研討會「應該如何與中國打交道？」；未料，民進黨立委沈伯洋發言到一半，游智彬竟高舉「漢奸」標語衝進會場，更質問石平「釣魚台是中國還是台灣的？」，現場工作人員見狀，隨即將其請出會場，甚至有2名民眾上前追打，游智彬起身後向攻擊者放話「我要告你」。

廣告 廣告

對此，石平今日返國前受訪表示，自己沒覺得被嚇到，不過這個溝通方式不對，要找人家溝通應該要很有禮貌，問問對方有沒有時間，「那種舉牌衝到面前，不叫溝通叫威嚇」；不過他也直言，這沒什麼好害怕，但不是種正常的溝通方式。

快新聞／游智彬又來亂！高舉「漢奸」標語鬧場慘遭圍毆 石平笑回：沒什麼好怕

新黨副秘書長游智彬高舉「漢奸」標語鬧場。（圖／民視新聞資料照）

至於何時有機會再來台灣？石平回應，因為日本國會要開會了，可能會很忙，是否3個月內有機會來真的不知道。但他強調，自己會經常來台灣，因為這次4天，深切感受到台灣各界人士，對日本深厚的友情，今天滿載大家的友情回到日本，一定會再來。

石平也說，這次來台與大家進行很多交流，也帶著很多任務，未來將進一步加強日本國會與台灣國會間的交流，雙方應該互通往來，「我們也過來，也想希望台灣立法委員能到日本去」。

針對台灣立委不能進日本國會一事，石平坦言，這顯然不適當也不對等，這是日本方面的問題，為了順利進行日本與台灣之間交流，日方還需要做很多事情，自己身日本議員，希望能在國會把這個問題提出來討論。

原文出處：快新聞／游智彬又來亂！高舉「漢奸」標語慘遭圍毆 石平笑回：沒什麼好怕

更多民視新聞報導

稱討論「代理孕母」不應潑髒水 陳菁徽拋震撼彈：退出相關條文審查

鍾明軒再赴中喊5字！嘆「還我以前的台灣」遭網酸：快去

辛柏毅失聯藍委集氣翻車 海中合掌「大佔C位」挨轟！

