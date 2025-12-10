即時中心／高睿鴻報導

新黨副秘書長游智彬最近與民進黨立委王世堅槓上，兩人唇槍舌戰多日；由於游智彬日前竟還「侵門踏戶」，不僅跑到民進黨中央黨部抗議、甚至還丟衛生紙等垃圾，王因此怒嗆「我隨時擺好擂台，找地方生死狀簽一簽」。結果，游智彬不僅答應簽生死狀，今（10）日竟還拿著「生死狀」前來綠營黨部鬧場；更誇張的是，他還與勸阻的警方持續糾纏，更因此差點被路上計程車撞擊，相當危險。當時正在受訪的王世堅，則僅是冷眼旁觀。

游智彬最近多次與王世堅隔空交火，先是游智彬日前在街上大鬧、揚言斬首總統賴清德，遭王世堅痛批「下三濫、神經病」，認為這種行為根本就是叛徒、重大罪犯，應該送松德院區；後來，游智彬又為了反對賴清德提出的1.25兆國防預算案，跑到綠營中央黨部丟垃圾，再次引發王世堅不滿。後者於是開嗆，要求找地方簽生死狀、隨時擺好擂台，等游來挑戰；想不到，游智彬也馬上表態，已經簽下生死狀，今天更帶著「狀書」來鬧場。

王世堅當時正在受訪，但游智彬卻在附近大吵大腦、喋喋不休，持續干擾在場記者及王世堅；他還想拿著「生死狀」逼近，警方見狀趕緊驅離，以避免現場出現危險。想不到，游竟然不聽勸，遭趕走不久後，竟又從另一邊突然現身，讓警方再次上前壓制；雙方於是爆發肢體推擠，一度糾纏到大馬路上，結果差點與行經的計程車撞上，現場相當驚險。事後，游智彬移動至公園人行道上繼續叫囂，讓王世堅及現場眾人都相當無奈。

快新聞／游智彬又衝綠營黨部鬧場！與警衝突差點被車撞 王世堅反應曝光

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

事實上，這已不是游智彬首次正面與王世堅發生衝突。上週，前者帶著衛生紙前來綠營黨部，不僅到處亂丟、還大聲嚷嚷「民進黨執政落賽」，即便波及到警察及路人，依舊不管不顧；後來，他看到正在受訪的王世堅，也用高分貝開嗆「共諜兒子」、「沒出息」。王世堅則氣得回嗆，「有膽放馬過來，我人在這邊！在那邊吆喝什麼意思？」。

對此，王世堅今天無奈表示，上次之所以火大回嗆，是因為看到游智彬莫名其妙來鬧場，當然會立刻有所反應；但事後自己有去了解，才知道原來他是要選舉、想炒作新聞，這很不好。他進一步表示，游先生既然已經簽下生死狀，那也證明後者確實他勇氣十足，「那這就夠了」；言下之意似乎是，不希望再將事情鬧大、破壞社會安寧。

王世堅表示，還是希望游智彬能夠「好自為之」，不要再這個樣子；不只是上個禮拜來鬧場，最近也一直莫名其妙在亂來亂去。

原文出處：快新聞／游智彬又衝綠營黨部鬧場！與警衝突差點被車撞 王世堅反應曝光

