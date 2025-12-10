游智彬帶生死狀鬧場王世堅 遭警方架走

游智彬蹭上癮 帶生死狀鬧場王世堅 遭架走。曾薏蘋攝

民進黨立委中常委王世堅是民進黨中常會媒體堵訪率最高的中常委，卻被有意參選的新黨副祕書長游智彬「蹭上」，繼上週游大鬧民進黨中央一樓，今再度利用王世堅受訪時，硬擠到王旁邊，拿出「生死狀」紅布條搶鏡頭，結果被警察架走。

賴清德總統日前宣布投入8年1.25兆國防特別預算，引發民進黨秘書長徐國勇的「衛生紙」說。游智彬上週三帶衛生紙現身民進黨中央黨部，在民進黨立委王世堅在受訪時，不停對王世堅嗆聲，王世堅火大表示，「我隨時擺好擂台，找個地方，生死狀簽一簽」。今（10）日游利用王受訪時，游隨即跑來「蹭」，拿著「生死狀」，稱自己要等王世堅，不過隨即被警方架走。

王世堅受訪指出，游智彬上周莫名其妙來鬧場，他當然都會直接反應。不過事後了解，才知道原來游智彬是要選舉，這樣炒作新聞不好。而且他有幾位過去的同事也已經出來說了，「這幾位我的同事尊奉我為師長，願意先代勞」，游智彬既然簽了生死狀，那證明了勇氣十足，這樣就夠了。

此外，民進黨中央一樓相當熱鬧，除了王世堅接受媒體堵訪，游智彬亂入來蹭，台聯與台灣國合辦的「台灣住民自決建國運動再出發推動小組」記者會，及中士蔡學良中彈死亡案，蔡媽媽要求啟動科學驗證，四方彼此距離不過幾公尺，多聲帶發言交錯。

