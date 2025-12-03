游智彬帶衛生紙酸「綠執政烙賽」 王世堅嗆放馬過來：生死狀簽一簽

總統賴清德日前宣布，未來將投入1.25兆元新台幣的國防特預算，引發在野黨質疑和抨擊，民進黨秘書長徐國勇回應，「不能上完廁所才買衛生紙」。新黨副秘書長游智彬今（3）日帶著衛生紙現身民進黨中央黨部，嗆聲「民進黨執政大烙賽」，當時立委王世堅正在受訪，隨即火大反擊，「有膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思。我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套」。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

民進黨今日下午召開例行中常會，游智彬突然率眾現身民進黨中央黨部一樓抗議，儘管警方見狀立刻攔阻，但游拿出衛生紙不斷狂丟，還不斷大喊，「民進黨執政大烙賽」，還要賴清德、徐國勇等人拿這些衛生紙擦屁股；就連王世堅在受訪時，游智彬拿著麥克風不斷叫囂「你爸是共諜」、「共諜兒子」、「你沒出息」等。

當下正在受訪的王世堅，被媒體問到此事時回應，徐國勇只是信手捻來舉個例子，抗議的人也真是莫名其妙，他並反問增加國家國防安全、為防衛韌性做準備，有什麼不對？

新黨副秘書長游智彬今日下午帶著衛生紙到民進黨中央黨部嗆聲。（圖／游智彬臉書）

王世堅接著表示，台灣是自由民主的國家，新黨若這麼想和中國大陸統一也不是不行，那就回到中國大陸去住啊，沒有人反對啊！這些人身在台灣，吃台灣米、喝台灣水，結果在那邊吆喝「台灣要跟中國統一」，不然就是要中國武統台灣、血洗台灣，這樣的人當然會被全民唾棄。

王世堅接著更是不客氣地說，「這一點，我對新黨是很唾棄啦，你隨時都可以回中國去嘛，為什麼在這邊幫中共幫腔呢？新黨用這種方式，去當中國的馬前卒來恐嚇台灣人民，這實在非常可惡」。

警方見狀攔阻游智彬。（圖／游智彬臉書）

最後王世堅直接開嗆，「我不都批評他們（新黨）啦，夠膽他放馬過來嘛，我在這邊、他在那邊吆喝什麼意思？我隨時擺好擂台，找個地方、生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這套」。

