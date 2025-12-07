游智彬才簽生死狀！「正面痛毆王世堅」畫面流出

政治中心／于士宸報導

昨日（6）晚間，IG 帳號「拳願明星格鬥賽」無預警發布震撼消息，發文寫下：「戰神游智彬接戰王世堅立委！12/27 上拳願擂台！」，消息一出，瞬間引發網友熱議。隨後，新黨副秘書長游智彬本人也在臉書發文，曬出「正面對決王世堅」的50秒練拳影片，高喊自己已進入緊急戰備狀態。同時，他還曝光簽下「生死狀」的畫面，並激動痛毆貼有王世堅照片的沙包，進一步證實將登上拳願擂台的消息。





昨日（6）深夜傳震撼彈「游智彬（左）VS王世堅（右）」將登拳願擂台。（圖／民視新聞、翻攝自游智彬臉書）

游智彬正面對決王世堅，拳打腳踢沙包。（圖／翻攝自游智彬臉書）













游智彬打爛王世堅的照片，大酸「阿彬哥不怕被笑打老人，只怕被笑沒出息」。（圖／翻攝自游智彬臉書）









新黨副秘書長游智彬昨（6）晚在臉書曬出一支50秒短片，只見他請來教練在拳館認真備戰、穿上運動服，對著貼有王世堅照片的沙包痛毆。過程中，他還向王世堅嗆聲：「阿彬哥來啊！夠膽你丟來！」，並曬出簽有生死狀的簽名單，放話直言：「林北甲你拚了！」。隨後，游智彬開始對沙包拳打腳踢，字幕處不斷寫下酸言酸語：「阿彬哥不怕被笑打老人，只怕被笑沒出息」，直指現在就剩王世堅「敢不敢簽」而已。最後，畫面中沙包上的照片已被打得破爛不堪，游智彬也不忘展示自己的備戰決心，宣告登上拳願擂台的企圖心。





新黨副秘書長游智彬等人11月27日上午，在日本台灣交流協會前上演行動劇「斬首總統賴清德」。（圖／翻攝自游智彬臉書）













游智彬因不滿賴總統拋出「8年1.25兆國防特別預算」，12月3日跑到民進黨中央拋衛生紙抗議。（圖／翻攝自游智彬臉書）





回憶起11月27日游智彬跑到日台交流協會前嗆聲，將砲口對準日本首相高市早苗和賴總統，不忘搬出「萊爾校長」（賴清德）、道具大刀，上演斬首「行動劇」，民進黨籍北市立委王世堅見狀痛批：「或你根本就是個神經病，應該送松德院區」。到了12月3日，游智彬再因不滿賴總統拋出「8年1.25兆國防特別預算」，又突然跑到民進黨中央拋衛生紙抗議，當時不僅打到一旁員警跟民眾，甚至還為此槓上民進黨立委王世堅。對此，王世堅事後就反嗆：「夠膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思」，甚至放話：「我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套」，雙方直接槓上。









原文出處：游智彬簽生死狀預告開戰「正面痛毆王世堅」畫面曝！本人放話：阿彬哥來啊

