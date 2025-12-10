游智彬拿「生死狀」差點被車撞！王世堅完全不甩他

民進黨立委王世堅。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 新黨副秘書長游智彬今（10）日拿著「生死狀」到民進黨立委王世堅旁邊鬧場，並被警方架離。隨後，游又從另外一側現身，但再度遭警方壓制，雙方一路推擠到馬路上，行經的計程車更一度踩煞車，險釀車禍，最後才回到民進黨中央對面公園的人行道上「隔岸叫囂」。

游智彬拿「生死狀」鬧場被警方架走。 圖：高逸帆／翻攝

民進黨今天下午召開中常會，王世堅受訪時表示，游智彬上週莫名其妙鬧場，他事後了解才知道對方是要炒作選舉。他說，游既然簽了「生死狀」，證明勇氣十足。此時，游就剛好跑來鬧場，隨後遭到警方驅離。

廣告 廣告

不過，王世堅對於游智彬鬧場不予理會，繼續針對台北市長民調受訪表示，他是運氣好，被列入民調人選之一，但民進黨有很多優秀人才，包括：立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜、民進黨秘書長徐國勇都沒被列入，但絕對能夠勝任台北市長。

王世堅強調，他把立委當作政治生涯最後一站，沒想到選台北市長。他說，每個黨都要用最強的出來，但民進黨最強的還沒被篩選到。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

自衛隊戰機遭解放軍雷達照射 美國務院首度回應：中方行為不利區域穩定

助理費免檢據核銷查得到？吳思瑤轟審計長「是立委肚子裡迴蟲嗎」 審計長：收回說法