游智彬拿「生死狀」踢館遭警架走 王世堅：好自為之

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，王世堅直接開嗆要簽「生死狀」。今（10）日王世堅受訪時，游智彬直接拿著「生死狀」鬧場，慘遭警方架走，王世堅則冷回「好自為之」。

王世堅今日在民進黨中央黨部前受訪，表示上禮拜受訪時，遇上游智彬莫名其妙鬧場，當下他做出反應，「我在這邊（受訪），他們在那邊吆喝是什麼意思，我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃那一套。」

廣告 廣告

但王世堅事後了解才知道，游智彬是想選舉炒作新聞，表示「這位游先生既然簽了，代表他勇氣十足，這也已經夠了」，沒想到受訪到一半時游智彬拿著「生死狀」的布條鬧場、打斷訪問，不斷要王世堅簽名，最後遭到警方架走，整個過程王世堅都採取冷處理，並要游「好自為之」。

游智彬拿著寫有「生死狀」的布條鬧場。圖／台視新聞

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

北市選戰新民調曝！蔣萬安支持度全勝 王世堅差24%最小

遭王世堅嗆「夠膽放馬過來」游智彬接戰！簽下生死狀嗆：擂台上見

新黨衝民進黨丟衛生紙嗆「 大烙賽」 王世堅:我擺好擂台生死狀簽一簽