游智彬攜「生死狀」赴綠中央黨部踢館 王世堅冷處理：好自為之

新黨副秘書長游智彬今下午攜帶生死狀赴民進黨中央黨部踢館，遭民進黨立委王世堅冷處理。（圖／袁維駿攝）

民進黨立委王世堅日前因1.25兆國防特別預算槓上新黨副秘書長游智彬，時隔1週，王世堅今天（10日）下午在中央黨部受訪時，游拿著「生死狀」現身下戰帖，與警察爆發肢體衝突，游向警方咆哮「你幹嘛抓我啊，我們的國家是警察可以這樣嗎。」最後警方仍將游架離現場。王事後受訪時表示，他事後去了解才知道，原來游是要選舉，但這樣炒作新聞不好，希望游能夠好自為之。

民進黨立委王世堅上週在中央黨部前受訪時，遇上新黨副秘書長游智彬率隊抗議總統賴清德宣布編列1.25兆國防特別預算，王世堅當時受訪時反嗆游，愛中國可以去住，「我人在這邊，他在吆喝什麼意思？」並嗆聲他會隨時擺好擂台，找個地方簽生死狀。

時隔1週，王世堅今天下午在中央黨部前接受採訪時，又遇上游智彬帶著「生死狀」前來，王世堅向媒體表示，上禮拜游莫名其妙來鬧場，他當下直接做一個反應，但事後去了解才知道，原來游是要選舉，但這樣炒作新聞不好。

王世堅指出，有幾位自己過去的同事已經出來說了，他們尊奉自己為「師長」，他們希望有事弟子服其勞，他們願意代簽。至於這位「游先生」，既然簽了，那證明了他勇氣十足，那這樣就夠了。此時游智彬走到王世堅面前大喊，「王世堅委員，生死狀你簽不簽？」

接著游智彬被警方帶到一旁，口中仍喊著「王委員、生死狀、王委員，立法委員看一下」，直到警察上前包圍，游又開始狂喊，「警察可以這樣子？你幹嘛抓我啊？王委員我們的國家是警察可以這樣嗎？」

最後王世堅淡定回應，希望游智彬能夠好自為之，不要這個樣子，因為他不只是上禮拜來鬧場，莫名其妙已經鬧了很多次。



